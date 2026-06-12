قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲۲ خرداد را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۰۰| |
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به گزارش تابناک، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲۲ خرداد را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
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