قالیباف: ایرانی متفاوت خواهید دید

قالیباف: استراتژی‌های اشتباه و تصمیمات بدون فکر، صحنه بازی را به شکلی فاجعه‌بار به نقطه صفر برمی‌گرداند؛

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به زبان انگلیسی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: استراتژی‌های اشتباه و تصمیمات بدون فکر، صحنه بازی را به شکلی فاجعه‌بار به نقطه صفر برمی‌گرداند؛ زیرساخت‌های انرژی و بازارها را به انفجار می‌کشاند و مردابی بی‌پایان پدید می‌آورد که سال‌ها در آن گرفتار خواهید شد. ایرانی متفاوت خواهید دید!