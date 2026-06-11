قالیباف: ایرانی متفاوت خواهید دید
قالیباف: استراتژیهای اشتباه و تصمیمات بدون فکر، صحنه بازی را به شکلی فاجعهبار به نقطه صفر برمیگرداند؛
کد خبر: ۱۳۷۸۵۱۳| |
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به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به زبان انگلیسی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: استراتژیهای اشتباه و تصمیمات بدون فکر، صحنه بازی را به شکلی فاجعهبار به نقطه صفر برمیگرداند؛ زیرساختهای انرژی و بازارها را به انفجار میکشاند و مردابی بیپایان پدید میآورد که سالها در آن گرفتار خواهید شد. ایرانی متفاوت خواهید دید!
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