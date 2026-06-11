بر اساس گزارش منابع آگاه، مدیران ارشد چندین شرکت بزرگ صنایع دفاعی آمریکا در حال آماده‌سازی برای دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید هستند؛ دیداری که انتظار می‌رود با تنش و اختلاف‌نظر همراه باشد، زیرا نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر موشکی آمریکا رو به افزایش است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دو منبع مطلع به «ان‌بی‌سی نیوز» اعلام کردند که روسای حدود هفت شرکت دفاعی قرار است در این نشست تحت فشار رئیس‌جمهور قرار بگیرند تا راه‌هایی برای افزایش سریع تولید تسلیحات مورد نیاز وزارت دفاع آمریکا پیدا کنند. همچنین انتظار می‌رود «استیون فاینبرگ» معاون وزیر دفاع آمریکا در این نشست حضور داشته باشد.

منابع مذکور می‌گویند ترامپ در هفته‌های اخیر از کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا ابراز نارضایتی کرده است.

یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که در حال حاضر چنین جلسه‌ای در برنامه رسمی رئیس‌جمهور ثبت نشده است.

به نوشته «ان‌بی‌سی نیوز» جنگ اخیر با ایران نگرانی‌ها درباره ذخایر مهمات و موشک‌های آمریکا را آشکار کرده است. ارتش آمریکا در حال مصرف موشک‌ها و سامانه‌های رهگیر با سرعتی است که برخی مقامات دفاعی را نگران کرده است.

برخی فرماندهان نظامی، کارشناسان مستقل و قانون‌گذاران آمریکایی نسبت به توانایی ایالات متحده برای مقابله هم‌زمان با سایر دشمنان بالقوه هشدار داده‌اند، هرچند «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا این نگرانی‌ها را رد کرده است.

یکی از منابع مطلع از برنامه‌ریزی این نشست گفت: «انتظار دارم جلسه بسیار پرتنش باشد؛ بخشی از آن به دلیل نارضایتی ترامپ از وضعیت ذخایر مهمات و موشک‌های آمریکا است.»