پنتاگون در پی یک حادثه امنیتی تعطیل شد

وزارت جنگ آمریکا، دقایقی پیش در پی بروز یک حادثه امنیتی، درب‌های اصلی ساختمان پنتاگون را بست.





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وزارت جنگ آمریکا، دقایقی پیش در پی بروز یک حادثه امنیتی، درب‌های اصلی ساختمان پنتاگون را بست.



گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این تعطیلی در پی شناسایی و احتمال وجود مواد خطرناک و مشکوک در محوطه ساختمان صورت گرفته است.

سی‌ان‌ان مدعی شد: در ادامه حادثه امنیتی امروز در وزارت جنگ آمریکا، عملیات تخلیه پرسنل از چندین طبقه ساختمان پنتاگون آغاز شده است.