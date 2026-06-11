گفتگوی مستقیم ایران و امارات

بلومبرگ: تهران و ابوظبی پس از ماه‌ها تنش، گفت‌وگوی امنیتی مستقیم برگزار کردند.

به گزارش تابناک؛ بلومبرگ مدعی شد: امارات و ایران اولین دیدار امنیتی رو در رو در سطح بالا را از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران برگزار کرده‌اند. این اقدام نشانه‌ای از حرکت به سمت کاهش تنش‌ها پس از ماه‌ها درگیری است.

امارات به طور فزاینده‌ای ثبات را در اولویت قرار می‌دهد تا از اقتصاد، بخش مالی، صنعت گردشگری و سرمایه‌گذاری‌های کلان خود در زیرساخت‌های نفت و هوش مصنوعی محافظت کند.

ایران نیز به بهبود روابط علاقه دارد، زیرا امارات پیش از جنگ یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آن بود.