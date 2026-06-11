ترامپ دیشب چند میلیون دلار بمب ریخت؟

رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش و در تماس تلفنی با شبکه خبری فاکس نیوز مدعی شد که ارزش بمب هایی که آمریکا دیشب در حملات متجاوزانه علیه ایران استفاده کرده، ۲۵۰ میلیون دلار بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دونالد ترامپ که پس از انتشار مطلبی تهدید آمیز در تارنمای تروث سوشال با فاکس نیوز گفتگو می کرد، بار دیگر مدعی شد: آنها هیچ نیروی دفاعی ندارند. در این مورد نمی‌توانند اقدامی کنند. ما دیشب بمب‌هایی به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار روی آنها انداختیم.

ترامپ مدعی شد که ایران اکنون آثار این حملات را احساس می‌کند.

وی ادعا کرد: آنها در حال تسلیم شدن هستند، فقط هنوز متوجه نشده اند.

ترامپ در ادامه این مصاحبه از پوشش رسانه‌ای جنگ علیه ایران به شدت انتقاد کرد و مدعی شد که حتی مقام های ایرانی از اینکه چقدر «در روزنامه‌ها» خوب عمل می‌کنند، شگفت‌زده شده‌اند.

رئیس جمهور آمریکا در این گفت و گو بار دیگر تأیید کرد که ایالات متحده برای سرنگونی حکومت ایران، تلاش کرده تا به مردم این کشور سلاح برساند اما گفت: متحدان منطقه‌ای "ما را ناامید کردند."

وی اعتراف کرد که آمریکا به کردها سلاح تحویل داده اما آنها به جای توزیع، سلاح‌ها را نزد خود نگه داشتند.

ترامپ در ادامه افزود: ترجیح من همیشه این بوده که جزیره خارگ را تصرف کنیم اما تردید دارم که مردم آمریکا به این امر تمایلی داشته باشند و دوست دارند که سربازانشان به خانه بازگردند.

وی در مورد موضوع توافق با ایران گفت: این می‌تواند بزرگترین توافق تاریخ باشد. آنها می‌توانند پرچم سفید تسلیم را تکان دهند. می‌توانند بگویند: «تسلیم می‌شویم، تسلیم می‌شویم. کار ما تمام است.» و آنها می‌توانند همه این کارها را انجام دهند. می‌توانند این را با صدای بلند و واضح بگویند. و فیک نیوز هم می گوید که این یک پیروزی بزرگ برای ایران بود.

رئیس جمهوری آمریکا همزمان با تداوم اقدامات متجاوزانه واشنگتن علیه ایران و نقض آشکار منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل توسط کاخ سفید دقایقی پیش نیز در تارنمای تروث سوشال مدعی شد که این کشور امشب ضربه ای بسیار سخت به ایران خواهد زد.

ترامپ ادعا کرده بود: آمریکا امشب به ایران (که نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار، پدافند هوایی و تمام اشکال دیگر دفاع آن، به همراه بخش عمده‌ای از توانایی تهاجمی‌اش، از بین رفته است!) ضربه بسیار سختی خواهد زد.

در واکنش به اقدامات متجاوزانه آمریکا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی دو موج عملیاتی هجده هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا در پایگاه های هوایی علی السالم و احمدالجابر و همچنین پایگاه های هوایی شیخ عیسی را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.

در این اطلاعیه آمده است: رزمندگان شجاع نیروی هوافضا و قهرمانان نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز در تنبیه متجاوز و پاسخ به تعرض ارتش کودک کش آمریکا به بعضی از واحدهای خدماتی و پاسگاه های ساحلی سپاه و فرماندهی انتظامی و محوطه فرودگاه بندرعباس، طی دو موج عملیاتی هجده هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا در پایگاه های هوایی علی السالم و احمدالجابر و همچنین پایگاه های هوایی شیخ عیسی را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.

همچنین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (پنجشنبه ۲۱ خرداد) با صدور بیانیه‌ای، نقض فاحش آتش‌بس توسط آمریکا را به شدت محکوم و تاکید کرد که مسئولیت پیامدهای بسیار خطرناک ناشی از این آتش‌افروزی بر عهده هیات حاکمه آمریکا خواهد بود.