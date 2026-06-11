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کشف صدها کیلو تریاک در یک عملیات غافلگیرانه

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۹۰۰کیلوگرم تریاک در دو عملیات اطلاعاتی غافلگیرانه در یکی از روستاهای ایرانشهر و شهرستان بمپور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۷۰
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کشف صدها کیلو تریاک در یک عملیات غافلگیرانه

سردار اسحاقی فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۹۰۰کیلوگرم تریاک در دو عملیات اطلاعاتی غافلگیرانه در یکی از روستاهای ایرانشهر و شهرستان بمپور خبر داد و گفت:پلیس، امنیت را خط قرمز خود می‌داند و اجازه هیچ گونه جولانی به قاچاقچیان نخواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان با رصد اطلاعاتی دقیق و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین کشف جرم، موفق شدند محل نگهداری دو محموله ی عظیم موادمخدر را در یکی از روستاهای همجوار ایرانشهر و شهرستان بمپور شناسایی که پس از هماهنگی قضائی، طی بازدید از محل مذکور، ماموران انتظامی جنوب استان موفف شدند مقدار ۹۰۰کیلوگرم تریاک و ۲قبضه سلاح کلاش و ۱قبضه کلت کمری را کشف و ۴نفر متهم را نیز دستگیر نمایند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به توقیف ۲دستگاه خودروی سواری پژو در این عملیاتها افزود:قاچاقچیان حرفه‌ای با انتخاب روستاهای دورافتاده و مکان به ظاهر خلوت، قصد پنهان شدن از دید پلیس را داشتند، اما هوشیاری اطلاعاتی و عملیات غافلگیرانه پلیس، توطئه آن‌ها را نقش بر آب کرد.

فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد:به مردم غیور سیستان و بلوچستان اطمینان می‌دهیم که هیچ نقطه امنی برای سوداگران مرگ در این خطه پهناور وجود ندارد. پلیس با تمام توان و با پشتیبانی همین مردم شریف، تا ریشه‌کنی کامل این بلای خانمان‌سوز، مبارزه را تشدید خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کسی نظم و امنیت جامعه را برهم بزند.

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