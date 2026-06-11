عکس: اینجا نقص تمام میشود
در کارگاه ساخت پروتز دکتر علیرضا خاقانی، برای افرادی که بر اثر حادثه یا بیماری بخشی از بدن خود را از دست دادهاند، اعضای مصنوعی با دقت و ظرافت از سیلیکون ساخته میشود؛ تلاشی برای ترمیم تن و بازگرداندن حس حضور در زندگی روزمره.عکس: محمد عباس نژاد
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برچسبها:عکس مستند پروتز تهران تجهیزات پزشکی
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