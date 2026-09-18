«کوبول / COBOL» یکی از قدیمی‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی جهان است که با وجود فراموش‌شدن در میان نسل جدید برنامه‌نویسان، هنوز بخش مهمی از سامانه‌های بانکی، تراکنش‌های کارت اعتباری، خودپردازها و برخی زیرساخت‌های دولتی را اداره می‌کند. این زبان که در اواخر دهه ۱۹۵۰ برای کاربردهای تجاری و دولتی طراحی شد، قرار بود مثل انگلیسی ساده قابل‌خواندن باشد؛ اما میلیون‌ها خط کد قدیمیِ باقی‌مانده از آن، امروز به میراثی پیچیده و دشوار برای نگهداری تبدیل شده است. کمبود متخصصان کوبول باعث شده آینده این سامانه‌ها به یکی از چالش‌های پنهان زیرساخت‌های دیجیتال تبدیل شود. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.