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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۷۸۲۶۳
کد خبر:۱۳۷۸۲۶۳
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تکنو تابناک؛

چرا جمع‌آوری نیروگاه‌های هسته‌ای دهه‌ها طول می‌کشد؟

برچیدن یک نیروگاه هسته‌ای برخلاف تصور عمومی، فرایندی سریع و ساده نیست و حتی در شرایط عادی می‌تواند دهه‌ها طول بکشد. از خارج کردن سوخت هسته‌ای و خنک‌سازی آن در استخرهای مخصوص تا بسته‌بندی تجهیزات آلوده، نقشه‌برداری از تشعشعات و دفن یا نگهداری بلندمدت بخش‌های خطرناک، هر مرحله با مقررات سختگیرانه انجام می‌شود. در برخی موارد نیز به دلیل شدت آلودگی، نبود بودجه کافی یا نبود محل مناسب برای انتقال پسماندها، نیروگاه برای دهه‌ها رها می‌شود تا تشعشعات کاهش یابد یا حتی در بتن محصور و دفن می‌شود. توضیح این فرایند طولانی و پرهزینه را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
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