برنامه حفاظت از شاهدان آمریکا یا WITSEC از سال ۱۹۷۱ برای محافظت از خبرچین‌ها، شاهدان کلیدی و خانواده‌های آنان در برابر انتقام‌جویی مجرمان راه‌اندازی شد. در این برنامه، شاهدان پس از تأیید وزارت دادگستری و مارشال‌های آمریکا، هویت تازه، مدارک جدید، محل زندگی امن و کمک‌هزینه موقت دریافت می‌کنند؛ اما در مقابل باید گذشته خود را ترک کنند، با اطرافیان سابق تماس نگیرند و قواعد سختگیرانه برنامه را رعایت کنند. با وجود موفقیت چشمگیر این برنامه و کشته نشدن شاهدان قانون‌مدار تحت حفاظت، مواردی از بازگشت شاهدان به جرم یا نقض مقررات نیز گزارش شده است. سازوکار این برنامه پیچیده و محرمانه را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.