افزایش آنفلوانزا در کشور

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همزمان با هفته یازدهم سال ۱۴۰۵ (هفته منتهی به ۱۵ خرداد) اعلام کرد که در این هفته نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعین بستری، افزایش داشته است؛ به طوری که ۵.۳ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا و ۷ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید بوده‌اند.

از میان ۱۴۴ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات یادشده، میزان موارد مثبت آزمایش PCR آنفلونزا ۳.۴ درصد و میزان موارد مثبت آزمایش PCR کرونا، ۰.۶ درصد بوده است. در این هفته نسبت نمونه‌های مثبت از نظر آنفلوانزا، در بیماران بستری کاهش و در بیماران سرپایی، افزایش نشان داده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته یازدهم سال جاری در مجموع تعداد ۳۰۱۳ نمونه تنفسی که ۹۳.۷ درصد آنها از بیماران بستری اخذ شده، در آزمایشگاه‌های مولکولی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آزمایش شده و از میان آنها ۱۴۸ مورد مثبت آنفلوانزا بوده است. نوع غالب ویروس در موارد مثبت آنفلوانزای B بوده است.

بررسی وزارت بهداشت از میزان شیوع بیماری در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که در استان‌های کرمانشاه و البرز، درصد مثبت آنفلوانزا، بالاتر از آستانه هشدار بالا (۱۰ درصد) است. در استان‌های گلستان (۸.۹ درصد)، آذربایجان شرقی (۸.۶ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۸.۵ درصد)، سمنان (۸.۲ درصد)، همدان (۷ درصد)، اردبیل (۵.۷ درصد) و زنجان و گیلان (۵.۳ درصد)، نیز درصد مثبت آنفلوانزا، اگر چه کمتر از آستانه هشدار بالاست، ولی بالاتر از رقم کشوری و آستانه هشدار پایین (۵ درصد) گزارش شده است.

معاونت بهداشت وزارت بهداشت همچنین اعلام کرده است که ۳۹.۸ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به گروه سنی کودکان تعلق داشته است که سهم گروه سنی زیر دو سال ۱۰.۱ درصد، گروه سنی دو تا پنج سال ۱۰.۸ درصد و گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال ۱۸.۹ درصد بوده است.