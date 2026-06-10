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زوج سارق دستگیر شدند

فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری زن و شوهری خبر داد که با دستبرد به منزلی در منطقه نیاوران، اموالی به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد تومان، را به سرقت برده بودند.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۰۸
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زوج سارق دستگیر شدند

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ سرهنگ کارآگاه مهدی معمارپور فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری زن و شوهری خبر داد که با دستبرد به منزلی در منطقه نیاوران، اموالی به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد تومان شامل فرش‌های ابریشم نفیس، ساعت‌های برند، ارزهای خارجی و یک دستگاه خودروی بنز را به سرقت برده بودند، گفت: در پی ارجاع پرونده سرقت از منزل و شکایت مال‌باخته، مبنی بر سرقت اموال ارزشمند وی از خانه‌اش در منطقه نیاوران، تیم ویژه‌ای از کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ مأمور رسیدگی به موضوع شدند.

وی افزود: بر اساس اظهارات شاکی، سارقان پس از ورود به منزل، اقدام به سرقت فرش‌های ابریشم نفیس، ساعت‌های برند و گران‌قیمت، مقادیر قابل توجهی ارز خارجی و همچنین یک دستگاه خودروی بنز که در پارکینگ منزل قرار داشت، کردند. ارزش تقریبی اموال به سرقت رفته حدود ۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از شگردهای تخصصی پلیسی، مسیر تردد سارقان را از طریق رصد هوشمندانه دوربین‌های مداربسته مورد بررسی قرار دادند و در فرآیند "دوربین به دوربین" موفق شدند خودروی مورد استفاده متهمان، یک دستگاه اچ‌سی کراس، را شناسایی کنند.

معمارپور تصریح کرد: پس از استخراج شماره پلاک خودرو و انجام استعلام‌های لازم، مشخص شد این خودرو در اختیار زنی سابقه‌دار به نام مینا قرار دارد. تحقیقات کارآگاهان در ادامه وارد مرحله جدیدی شد و با بررسی‌های میدانی و اطلاعاتی، هویت همدست وی به نام مجید که او نیز دارای سوابق کیفری بود، شناسایی شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در ادامه و پس از اخذ مجوزهای قضایی لازم، کارآگاهان در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند این زوج سارق را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

وی با اشاره به اعتراف متهمان گفت: متهمان در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب سرقت اعتراف کردند و در بازرسی‌های انجام‌شده، بخشی از اموال مسروقه نیز کشف و توقیف شد.

فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: تحقیقات برای شناسایی محل نگهداری سایر اموال سرقتی و بازگرداندن آنها به مال‌باخته با جدیت ادامه دارد و متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته‌اند.

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سارق اموال سرقتی زوج سارق دستبرد مال باخته نیاوران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
1
پاسخ
بفرستینشون به معادن ذغال سنگ تا یاد بگیرن برای زنده موندن باید کار کنند.
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