ریزش قیمت طلا شدت گرفت
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۱.۹ درصد کاهش، به ۴۱۸۱ دلار و ۴ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت، با ۱.۹ درصد کاهش، به ۴۲۰۴ دلار و ۷۰ سنت رسید.
طلا در معاملات روز سهشنبه، حدود ۲ درصد ریزش کرده بود.
دلار در معاملات روز جاری افزایش یافت و این امر باعث شد که طلا که با ارز آمریکا قیمتگذاری میشود، برای دارندگان سایر ارزها گرانتر شود.
قیمت نفت نیز یک درصد افزایش یافت و این افزایش، خطرات تورمی را تشدید میکند و احتمال اینکه نرخ بهره برای مدت طولانیتری بالاتر بماند را افزایش میدهد.
ایلیا اسپیواک، رئیس بخش کلان جهانی در شرکت «تیستیلایو» گفت: «عامل محرک، تغییر در انتظارات پیرامون سیاستهای پولی فدرال رزرو، افزایش بازده اوراق خزانه و تقویت ارزش دلار آمریکا است. بر این باورم که همه این موارد بر قیمت طلا فشار نزولی میآورند.»
بر اساس گزارش رویترز، بازارها در انتظار انتشار گزارشهای کلیدی تورم آمریکا در هفته جاری، از جمله دادههای شاخص قیمت مصرفکننده ماه مه در روز جاری و شاخص قیمت تولیدکننده در روز پنجشنبه هستند تا موضع سیاست پولی آینده بانک مرکزی آمریکا را ارزیابی کنند.
ایلیا اسپیواک گفت: اگر طلا بتواند سطح ۴۱۰۰ دلار را بشکند، فکر میکنم مسیر مقاومت طلا اساسا تغییر میکند و ممکن است تا پایان سال به ۳۵۰۰ دلار به عنوان سطح بعدی نگاه کنیم.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۲.۱ درصد کاهش، به ۶۴ دلار و یک سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۳.۴ درصد کاهش، به ۱۶۶۷ دلار و ۹۲سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۱.۵ درصد کاهش، به ۱۲۰۴ دلار و ۲۴ سنت رسید.