یک فروند پهپاد MQ9 رهگیری و منهدم شد
روابط عمومی سپاه از رهگیری و انهدام یک فروند پهباد MQ9 در آسمان شهرستان جم استان بوشهر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۳۴| |
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به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
در جریان درگیری های هوایی جاری در تنگه هرموز یک فروند پهباد MQ9 که از آسمان شمال خلیج فارس قصد نزدیک شدن و مداخله در صحنه نبرد را داشت، در آسمان شهرستان جم استان بوشهر مورد اصابت آتش رزمندگان قهرمان پدافند هوایی نوین سپاه قرار گرفت و منهدم شد.
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