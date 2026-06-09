حمله به مقر کرد‌های تجزیه‌طلب در اربیل

به گزارش تابناک، منابع خبری عراقی شامگاه سه شنبه گزارش دادند که صدای انفجاری در استان اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق شنیده شد.

براساس اعلام این منابع، مواضع کردهای مخالف جمهوری اسلامی ایران در اربیل هدف حمله قرار گرفت.

مواضع کردهای جدایی طلب در شمال عراق اخیرا بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.