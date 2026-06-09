اذعان نتانیاهو به انزوای جهانی رژیم صهیونیستی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی عصر امروز (سه شنبه) در جریان نشست کابینه امنیتی به انزوای این رژیم اشاره کرد و گفت این رژیم باید خود در جبهه‌ها بدون کمک آمریکا درگیر شود.

وی افزود: ما در آینده باید به تنهایی با ایران مقابله کنیم، بدون حمایت و کمک آمریکا و بدون سلاح‌های آن‌ها و در کنار آن، انزوای جهانی نیز وجود دارد.

در پی تهاجم علیه غزه و ارتکاب نسل کشی علیه مردم این منطقه، موج‌های اعتراضی بزرگی در نقاط مختلف جهان علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته است.