صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اذعان نتانیاهو به انزوای جهانی رژیم صهیونیستی

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ضمن اشاره تلویحی به انزاوی جهانی این رژیم گفت تل‌آویو باید خود در جبهه‌ها بدون کمک آمریکا درگیر شود.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۹۰
| |
1133 بازدید
اذعان نتانیاهو به انزوای جهانی رژیم صهیونیستی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی عصر امروز (سه شنبه) در جریان نشست کابینه امنیتی به انزوای این رژیم اشاره کرد و گفت این رژیم باید خود در جبهه‌ها بدون کمک آمریکا درگیر شود.

وی افزود: ما در آینده باید به تنهایی با ایران مقابله کنیم، بدون حمایت و کمک آمریکا و بدون سلاح‌های آن‌ها و در کنار آن، انزوای جهانی نیز وجود دارد.

در پی تهاجم علیه غزه و ارتکاب نسل کشی علیه مردم این منطقه، موج‌های اعتراضی بزرگی در نقاط مختلف جهان علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران حمله نظامی جنگ آمریکا ترامپ
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان به رغم آتش‌بس
عقب نشینی سریع ترامپ از موضوع بالگرد!
جزئیات تازه از سرنگونی بالگرد آمریکایی در خلیج فارس
ادعای ترامپ این بار برای تصاحب نفت‌ ایران!
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
ژوزف عون: به دنبال ایجاد روابطی خوب با ایران هستیم
نتانیاهو جلسه امنیتی برگزار خواهد کرد
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود
نتانیاهو و کاتس حمله به ضاحیه را تایید کردند
چرا اختلافات آمریکا و اسرائیل علنی شد؟
نشست اضطراری نتانیاهو با فرماندهان نظامی
اذعان نتانیاهو به تلاش ایران برای ایجاد معادله جدید
سفر مخفیانه نتانیاهو به امارات در میانه جنگ با ایران!
جنگ با ایران به یک فاجعه راهبردی برای اسرائیل تبدیل شد
تردید درباره همراهی ترامپ با ماجراجویی تازه نتانیاهو علیه ایران
ترامپ گفت چاره‌ای جز همراهی با نتانیاهو ندارم
نتانیاهو جایگاه اسرائیل نزد آمریکایی‌ها را تخریب می‌کند
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mVG
tabnak.ir/005mVG