ارتش رژیم صهیونیستی امروز در بیانیه‌ای با اعلام اینکه طی ۵ روز گذشته ۴۸ نفر از نظامیانش در درگیری با نیروهای حزب‌الله زخمی شده‌اند، اعتراف کرد در مجموع، ۳۰ افسر و سرباز این رژیم از زمان از سرگیری درگیری‌ها در لبنان کشته شده‌اند.

اذعان ارتش صهیونی به کشته شدن ۳۰ افسر و سرباز خود

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد از پنجشنبه هفته گذشته تا به امروز (طی ۵ روز گذشته) ۴۸ نظامی این رژیم زخمی شده‌اند که با احتساب این افراد، یک هزار و ۲۹۱ نفر از نظامیان صهیونیست در درگیری‌ با حزب الله زخمی شده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: از این میان، ۷۵ سرباز و افسر به شدت زخمی و ۱۴۶ نفر به طور متوسط ​​زخمی شده‌اند.

ارتش اسرائیل همچنین اعتراف کرد از زمان از سرگیری درگیری‌ها در لبنان در اوایل ماه مارس، ۳۰ افسر و سرباز کشته شده‌اند.

منابع عبری گزارش دادند امروز یک سرگرد ارتش به نام شاشار نیز پس از جراحت شدید در اثر انفجار یک پهپاد حزب الله کشته شد.

حزب الله لبنان اعلام کرد با یک موشک زمین به هوا، به مقابله با پهپاد رژیم صهیونیستی از نوع هرمس ۴۵۰ پرداخته است. این عملیات در آسمان منطقه التفاح انجام شده است.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد که رزمندگانش با ریزپرنده‌های انتحاری ابابیل، یک دستگاه خودروی «نامیرا» متعلق به ارتش صهیونیستی را هدف قرار داده ‌اند.