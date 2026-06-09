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کد خبر:۱۳۷۸۰۶۱
کد خبر:۱۳۷۸۰۶۱
177287 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان

احمد مرادی طالمی خلبان جنگنده اف 14 در سال 1364 مرخصی گرفت و با خانواده‌اش به یکی از کشورهای اروپایی (احتمالا آلمان) رفت. آنجا منافقین با او ارتباط می‌گیرند و طرحی می‌ریزند که او یک هواپیمای تامکت را با خودش به عراق ببرد و تاکید می‌کنند که حتما موشک فینیکس داشته باشد. مرادی چند روز مانده به پایان مرخصی برگشت ولی خانواده را نیاورد و این یک حفره بزرگ امنیتی در سیستم ما بود که هشدار نداد. او شبانه به پایگاه رفت و قبل از اینکه 45 روزش تمام شود، درخواست پرواز کرد. ما قانونی داریم که اگر از آخرین پروازمان بیشتر از 45 روز بگذرد، نیاز به رِفرِش‌کُورس دارد. یعنی خلبان باید یک راید به همراه استاد خلبان پرواز کند. احمد مرادی می‌خواست قبل از 45 روز بپرد. آن موقع خلبان کم داشتیم و با درخواست پرواز او موافقت شد. دو هواپیمای اول مورد تایید مرادی قرار نگرفت و هواپیمای سوم هم چون موشک فینیکس نداشت، خود احمد یک ایرادی رویش گذاشت و کنار رفت. هواپیمای چهارم فینیکس داشت. هواپیما چنددقیقه بعد از پرواز و انجام سوخت‌گیری، به ارتفاع 40 هزار پایی رفت و از منطقه دور شد و در این بین رادار دو سه بار او را صدا کرد اما او جوابی نمی‌داد. دقایقی بعد، مرادی شروع کرد به صدازدن اسم رمزی به نام «محمد». نهایتا حوالی مرز «محمد» جوابش را داد. کابین عقب، شک می‌کند که این «محمد» کیست؟ چون این اسم در کدهای آنها نبود. کابین عقب او در این پرواز مرحوم خلبان حسن نجفی بود که به اسارت بعثی‌ها درآمد. همزمان که تامکت به سمت مرز می‌رفت، دو فروند سوخوی عراقی هم از آن طرف نزدیک می‌شدند. اینجا رادار به اشتباه افتاد و فکر کرد که او برای زدن سوخوها رفته و برای همین است که جواب نمی‌دهد. در مرز، سوخوهای عراقی دور زدند و حتی وارد فضای ایران شدند و درست پشت F14 قرار گرفتند. اینجا «محمد» با سوخوها هم در تماس است. همه اینها ضبط شده و من خودم اینها را گوش می‌دادم. ساعت 4:15، احمد مرادی در تلویزیون عراق مصاحبه کرد. شش ماه بعد مرادی در سوئیس ترور شد. حالا برنامه به وقت ایران شبکه خبر ترور این خائن را به دست سربازان گمنام امام زمان اعلام کردند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر احمد مرادی خلبان خائن ترور دفاع مقدس ویدیو خلبان ایرانی نظامی خائن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
20
97
پاسخ
ان شاالله که پایان همه وطن فروشان و جاسوسان و خائنین به این مرز وبوم کهن هلاکتی سخت و دردناک باشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
الان زن و بچش میخوان چی بگن ؟؟ بگن بابامون یک وطن فروش خائن بود ؟؟ این داغی هست که هیچوقت از اون خاندان پاک نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
20
59
پاسخ
باید تکه تکه میشد جای ترور
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
43
76
پاسخ
انشالله به زودی حذف خاندان خائن پهلوی و سس خرسیان
روح اله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
19
62
پاسخ
بی شرف وطن فروش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
31
59
پاسخ
درود بر سربازان گمنام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
24
56
پاسخ
دم سربازان گمنام امام زمان گرم که لکه‌ی ننگ رو پاک کردن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
13
33
پاسخ
به به
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
15
51
پاسخ
خسر الدنیا و الآخره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
14
52
پاسخ
سزای خیانت به وطن همین است و بس. دست تون درد نکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
14
49
پاسخ
آفرین سزای خائن مرگه
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