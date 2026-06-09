بهانه تازه ترامپ برای تهدید حمله به ایران!
ترامپ در تهدیدی تازه اعلام کرد: ایران بالگرد ارتش آمریکا را سرنگون کرده، مجبوریم پاسخ بدهیم!
کد خبر: ۱۳۷۸۰۵۹| |
8740 بازدید
به گزارش تابناک، دوتالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تهدیدی تازه علیه ایران در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: بهتازگی از سوی ارتش بزرگمان به من اطلاع داده شد که دیشب ایرانیها یکی از بالگردهای آپاچی بسیار پیشرفته ما را هنگام گشتزنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردهاند. دو خلبان در این حادثه حضور داشتند که هر دو سالم و بدون آسیب هستند.
با این حال، ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد.
از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم! رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟