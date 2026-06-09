وزیران خارجه عربستان و مصر تلفنی درباره اهمیت تلاش برای توقف تنش در منطقه گفت‌وگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت خارجه عربستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر تلفنی گفتگو کردند.

وزیران خارجه عربستان و مصر درباره آخرین تحولات در منطقه تبادل نظر کردند.

طرفین به بررسی اهمیت تشدید تلاش‌ها برای توقف تنش در راستای حفظ صلح و امنیت منطقه پرداختند.