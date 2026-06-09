گفتوگوی وزیران خارجه عربستان و مصر
وزیران خارجه عربستان و مصر تلفنی درباره اهمیت تلاش برای توقف تنش در منطقه گفتوگو کردند.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۵۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت خارجه عربستان روز سهشنبه اعلام کرد که فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر تلفنی گفتگو کردند.
وزیران خارجه عربستان و مصر درباره آخرین تحولات در منطقه تبادل نظر کردند.
طرفین به بررسی اهمیت تشدید تلاشها برای توقف تنش در راستای حفظ صلح و امنیت منطقه پرداختند.
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