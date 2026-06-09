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چین از دل دریا اورانیوم استخراج کرد

چین با شکستن قفل فناوری استخراج اورانیوم از آب دریا به گنجی دست یافته که ۴.۵ میلیارد تن ذخیره دارد؛ رقمی که هزار برابر بیشتر از کل اورانیوم قابل استخراج در خشکی‌های جهان است.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۵۲
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چین از دل دریا اورانیوم استخراج کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، چین در اقدامی راهبردی موفق به استخراج اورانیوم از آب‌های دریا شد. این دستاورد که حاصل سال‌ها تحقیق و توسعه فناوری‌های پیشرفته است، می‌تواند تحولی اساسی در تأمین سوخت هسته‌ای این کشور ایجاد کند و وابستگی به منابع محدود زمینی را کاهش دهد.

وزارت منابع طبیعی چین به نقل از خبرگزاری شین هوا اعلام کرد مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی این کشور در زمینه استخراج عناصر کلیدی همچون اورانیوم، لیتیوم و دوتریوم از آب دریا به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند. چین موفق شده چندین کیلوگرم اورانیوم از محیط‌های واقعی دریایی برداشت کند که گامی عملی به سوی تجاری‌سازی این فناوری محسوب می‌شود.

اهمیت اقتصادی این دستاورد از آن روست که برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴.۵ میلیارد تن اورانیوم در آب‌های اقیانوس‌های جهان وجود دارد. این رقم بیش از هزار برابر ذخایر شناخته شده اورانیوم در خشکی‌هاست. به عبارت دیگر اقیانوس‌ها منبعی پایان‌ناپذیر از سوخت هسته‌ای برای قرن‌های آینده محسوب می‌شوند و چین گام‌های نخستین برای بهره‌برداری از این گنج عظیم را برداشته است.

پکن امیدوار است با پیشرفت فناوری و کاهش هزینه‌های استخراج، طی سال‌های آینده منابع دریایی را به منبعی اقتصادی و قابل بهره‌برداری تجاری تبدیل کند. این رویارویی فناورانه در شرایطی انجام می‌شود که رقابت جهانی بر سر دسترسی به مواد خام استراتژیک مورد نیاز صنایع پیشرفته از جمله باتری‌سازی، نیمه‌رساناها و انرژی هسته‌ای روز به روز داغ‌تر می‌شود.

شیانگ ون شی، مدیر مؤسسه نمک‌زدایی آب دریا در تیانجین، اعلام کرد چین در حال حاضر ۱۶۷ پروژه نمک‌زدایی با ظرفیت کل ۳ میلیون و ۷۷ هزار تن در روز در اختیار دارد. همچنین حجم سالانه آب دریا مورد استفاده برای خنک‌سازی صنعتی به ۱۹۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تن رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۰ رشد ۸۶.۴ درصدی نشان می‌دهد.

طبق اعلام این مقام چینی، کشورش در برنامه پنج ساله پانزدهم (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰) بر نوسازی مستمر فناوری‌ها و تجهیزات مرتبط و ایجاد ذخایر فناورانه برای استخراج عناصر استراتژیک از آب دریا متمرکز خواهد شد. این اعلام برنامه نشان می‌دهد پکن این حوزه را نه یک پروژه تحقیقاتی معمولی، بلکه یک اولویت ملی در زنجیره تأمین مواد حیاتی آینده تعریف کرده است.

کارشناسان اقتصادی شینهوا معتقدند موفقیت چین در استخراج اقتصادی اورانیوم از دریا، اگر به تولید صنعتی برسد، معادلات انرژی هسته‌ای جهان را به طور اساسی تغییر می‌دهد. کشوری که امروز وابستگی بالایی به واردات اورانیوم دارد می‌تواند در افق آینده به یکی از صادرکنندگان سوخت هسته‌ای تبدیل شود. ضمن آنکه همین فناوری برای استخراج سایر عناصر نادر از آب دریا نیز قابل تعمیم است و چین را در جنگ تجاری مواد خام با آمریکا و غرب در موقعیت برتری قرار می‌دهد.

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