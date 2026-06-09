لحظات نجات خواننده معروف از چوبه دار

علی میررضایی خواننده معروف مازندرانی‌ها، مدتی پیش در کافه درگیر می‌شود و یکی طرفین درگیری را می‌کشد. مادر مقتول دیروز او را پای چوبه دار بخشید و به این قاتل فرصت زندگی داد. این لحظات را می‌بینید.