نبض خبر
لحظات نجات خواننده معروف از چوبه دار
علی میررضایی خواننده معروف مازندرانیها، مدتی پیش در کافه درگیر میشود و یکی طرفین درگیری را میکشد. مادر مقتول دیروز او را پای چوبه دار بخشید و به این قاتل فرصت زندگی داد. این لحظات را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
مواظب باشند فردا روز کسی دیگر را نکشد. پول زیاد اغلب حرام این افراد را مغرور و از خود راضی می کند.
اینها دارند از زنده ماندن یک قاتل ابراز خوشحالی می کنند؟ بیچاره مادر مقتول چقدر تحت فشار قرار گرفته تا مجبور شده رضایت بده. این ظاهر و این همه خالکوبی نشانه ی خوبی نیست