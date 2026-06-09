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تعداد بازدید : 6214
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کد خبر:۱۳۷۸۰۵۱
کد خبر:۱۳۷۸۰۵۱
10452 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

لحظات نجات خواننده معروف از چوبه دار

علی میررضایی خواننده معروف مازندرانی‌ها، مدتی پیش در کافه درگیر می‌شود و یکی طرفین درگیری را می‌کشد. مادر مقتول دیروز او را پای چوبه دار بخشید و به این قاتل فرصت زندگی داد. این لحظات را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر قصاص قتل ویدیو بخشش قاتل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
زید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
2
28
پاسخ
مواظب باشند فردا روز کسی دیگر را نکشد. پول زیاد اغلب حرام این افراد را مغرور و از خود راضی می کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
7
24
پاسخ
خدا بهشت را نصیبت کند مادر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
9
پاسخ
اینها دارند از زنده ماندن یک قاتل ابراز خوشحالی می کنند؟ بیچاره مادر مقتول چقدر تحت فشار قرار گرفته تا مجبور شده رضایت بده. این ظاهر و این همه خالکوبی نشانه ی خوبی نیست
ناشناس
|
United States of America
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
3
پاسخ
رضایت صاحب خون بخشش کامل نیست؟باید حدود ده سال در زندان باشد
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