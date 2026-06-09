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واکنش غریب‌آبادی به پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی آمریکا

معاون وزیرخارجه: پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام، تلاشی خطرناک برای پاک‌سازی و سفیدشویی مسئولیت متجاوزان و جنایتکاران است
کد خبر: ۱۳۷۸۰۵۰
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واکنش غریب‌آبادی به پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی آمریکا

به گزارش تابناک ، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همانگونه که در اسناد آژانس نیز ثبت شده است، حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، فعالیت‌های راستی‌آزمایی را متوقف و بازرسان آژانس را به دلایل ایمنی از ایران خارج کرد. اکنون آمریکا می‌خواهد آثار حمله غیرقانونی خود را به پرونده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.

وی افزود: این وارونگی مسئولیت است: تأسیسات تحت پادمان را هدف قرار می دهند، ایمنی هسته‌ای و امکان راستی‌آزمایی را مختل می کنند، سپس از شورای حکام برای فشار بر ایران استفاده می کنند.

وی یادآور شد: شورای حکام نباید محل سفیدشویی تجاوز نظامی و انتقال هزینه آن به کشور قربانی باشد. حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس و ایجاد اخلال در مسیر راستی‌آزمایی، باید موضوع مسئولیت بین‌المللی عاملان آن باشد نه مبنایی برای صدور قطعنامه علیه کشوری که قربانی این اقدامات بوده است.

غریب آبادی تأکید کرد:  پادمان با قطعنامه‌سازی تقویت نمی‌شود؛ با محکومیت حمله به تأسیسات تحت پادمان، احترام به حقوق اعضا، پاسخگو کردن متجاوزان نظامی و بازگرداندن آژانس به مسیر فنی و بی‌طرفانه تقویت می‌شود.

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اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
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