معاون وزیرخارجه: پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام، تلاشی خطرناک برای پاک‌سازی و سفیدشویی مسئولیت متجاوزان و جنایتکاران است

به گزارش تابناک ، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همانگونه که در اسناد آژانس نیز ثبت شده است، حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، فعالیت‌های راستی‌آزمایی را متوقف و بازرسان آژانس را به دلایل ایمنی از ایران خارج کرد. اکنون آمریکا می‌خواهد آثار حمله غیرقانونی خود را به پرونده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.

وی افزود: این وارونگی مسئولیت است: تأسیسات تحت پادمان را هدف قرار می دهند، ایمنی هسته‌ای و امکان راستی‌آزمایی را مختل می کنند، سپس از شورای حکام برای فشار بر ایران استفاده می کنند.

وی یادآور شد: شورای حکام نباید محل سفیدشویی تجاوز نظامی و انتقال هزینه آن به کشور قربانی باشد. حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس و ایجاد اخلال در مسیر راستی‌آزمایی، باید موضوع مسئولیت بین‌المللی عاملان آن باشد نه مبنایی برای صدور قطعنامه علیه کشوری که قربانی این اقدامات بوده است.

غریب آبادی تأکید کرد: پادمان با قطعنامه‌سازی تقویت نمی‌شود؛ با محکومیت حمله به تأسیسات تحت پادمان، احترام به حقوق اعضا، پاسخگو کردن متجاوزان نظامی و بازگرداندن آژانس به مسیر فنی و بی‌طرفانه تقویت می‌شود.