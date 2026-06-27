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تعداد بازدید : 742
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۷۸۰۳۹
کد خبر:۱۳۷۸۰۳۹
2413 بازدید
خانم‌ها آقایان؛

چرا بعضی برج‌ها،مخصوصا در هنگ‌کنگ سوراخ دارند؟

در این ویدیو، تأثیر باورهای سنتی فنگ‌شویی بر معماری مدرن هنگ‌کنگ بررسی می‌شود؛ از «دروازه‌های اژدها» در ساختمان‌ها گرفته تا طراحی برج اچ‌اس‌بی‌سی، بانک چین، دیزنی‌لند هنگ‌کنگ و مرکز هوپ‌ول. این روایت نشان می‌دهد که چگونه مفاهیمی مانند جریان «چی»، دفع بداقبالی و حفظ رونق، در تصمیم‌های معماری، طراحی شهری و حتی پرداخت غرامت‌های دولتی نقش داشته‌اند. همچنین توضیح داده می‌شود چرا هنگ‌کنگ، برخلاف سرزمین اصلی چین در دوران انقلاب فرهنگی، فنگ‌شویی را به‌عنوان بخشی از فرهنگ عمومی خود حفظ کرد. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم هنگ‌کنگ هنگ کنگی هنگ کنگ قدیم هنگ کنگ و چین هنگ کنگ در گذشته هنگ کنگ فنگ شویی
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تابناک ورزشی نسخه موبایل
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