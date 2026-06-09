افرایش ۲۲ درصدی هزینهکرد آمریکا برای تسلیحات هستهای
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این گزارش که در روز سهشنبه منتشر شده، آمده است: «ایالات متحده بزرگترین افزایش هزینه را در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ ثبت کرد؛ افزایشی معادل ۱۲.۴ میلیارد دلار. مجموع هزینههای آمریکا به ۶۹.۲ میلیارد دلار رسید که از مجموع هزینههای تمامی دیگر کشورهای دارای سلاح هستهای نیز بیشتر است.»
بر اساس این گزارش، چین با ۱۳.۵ میلیارد دلار در جایگاه دوم و انگلیس با ۱۲.۶ میلیارد دلار در جایگاه سوم از نظر میزان هزینه برای تسلیحات هستهای قرار دارند.
با این حال، از نظر درصد رشد هزینهها، پس از آمریکا، پاکستان و انگلیس بیشترین افزایش را ثبت کردهاند و پس از آنها هند و فرانسه قرار دارند.
آیکان همچنین اعلام کرد که در مجموع، کشورهای جهان در سال گذشته نزدیک به ۱۱۹ میلیارد دلار برای تسلیحات هستهای هزینه کردهاند.
در ماه آوریل، «الکساندر گروشکو»، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که گسترش توان هستهای انگلیس و فرانسه موجب تشدید رقابت تسلیحات هستهای شده و با اهداف معاهده عدم اشاعه تسلیحات هستهای مغایرت دارد.