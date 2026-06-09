انگلیس: در هیچ عملیاتی علیه ایران مشارکت نداشتیم

وزیر خارجه انگلیس با حمایت از «مذاکرات بین واشنگتن و تهران برای دستیابی به توافق»، اعلام کرد: در هیچ عملیاتی علیه ایران مشارکت نداشته و رویکردی متفاوت از آمریکا در این باره اتخاذ کرده‌ایم.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، «ایوت کوپر» وزیر خارجه انگلیس امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: ما درگیر هیچ عملیات تهاجمی علیه ایران نشده‌ایم و رویکردی متفاوت از آمریکا در این باره اتخاذ کرده‌ایم.

وزیر خارجه انگلیس که نخواست از حق قانونی ایران برای اقدامات تلافی جویانه دفاعی علیه پایگاه های متعلق به متجاوزان آمریکایی در منطقه سخن بگوید، در این باره ادامه داد: اقدامات دفاعی را برای حمایت از شرکای خود در منطقه خلیج فارس در برابر حملات ایران انجام داده‌ایم! حملات ایران به متحدان مان در خلیج فارس غیرقابل توجیه است!

«ایوت کوپر» در اشاره به برنامه هسته ای صلح آمیز ایران نیز ادعا کرد: باید از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ ای جلوگیری شود.

وی سپس بی اشاره به تبعات تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به خاک ایران و ناامنی ایجاد شده از سوی متجاوزان در منطقه مدعی شد: ما از مذاکرات بین واشنگتن و تهران برای دستیابی به توافقی که تنگه هرمز را به طور کامل و بدون تحمیل هیچ هزینه‌ای بازگشایی کند، حمایت می‌کنیم. ما می‌خواهیم شاهد یک نتیجه سریع و موفقیت‌ آمیز در مذاکرات جاری بین ایالات متحده و ایران باشیم. ما به توافقی نیاز داریم که صلح و ثبات را در منطقه خاورمیانه (غرب آسیا) محقق کند.

وزیر خارجه انگلیس با جانبداری از رژیم صهیونیستی به عنوان متجاوز و ریشه بحران در منطقه غرب آسیا، گفت: شاهد تشدید نگران‌ کننده و خطرناک تنش‌ها در لبنان و ایران بوده‌ایم که نشان دهنده خطرناک‌ترین لحظات از زمان توافق آتش‌بس شکننده است.