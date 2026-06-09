پیشنهاد جدید ایران برای آمریکا ارسال شده است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسکای نیوز عربی به نقل از یک منبع ویژه خود مدعی شده که ایران پیش‌نویس پیشنهاد جدیدش را برای ایالات متحده ارسال کرده و طبق این ادعا، این پیشنهاد در بررسی اولیه، برای طرف آمریکایی «قابل قبول» بوده است