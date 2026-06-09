پیشنهاد جدید ایران برای آمریکا ارسال شده است
اسکای نیوز عربی مدعی شده که ایران پیشنویس پیشنهاد جدیدش را برای ایالات متحده ارسال کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۱۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسکای نیوز عربی به نقل از یک منبع ویژه خود مدعی شده که ایران پیشنویس پیشنهاد جدیدش را برای ایالات متحده ارسال کرده و طبق این ادعا، این پیشنهاد در بررسی اولیه، برای طرف آمریکایی «قابل قبول» بوده است
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