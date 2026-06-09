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تأثیر معدل پایه یازدهم مثبت شد

موضوع مطالبه داوطلبان کنکوری در جلسه امروز شورای معین بررسی و براین اساس تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ مثبت شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۱۰
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13461 بازدید
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۲۰
تأثیر معدل پایه یازدهم مثبت شد
موضوع مطالبه داوطلبان کنکوری در جلسه امروز شورای معین بررسی و براین اساس تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ مثبت شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، جلسه شورای معین امروز برگزار شد.این جلسه با بررسی دو موضوع مرتبط با تربیت بدنی و کنکور با حضور ‌وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
5
پاسخ
خدا رو شکر . دغدغه ی بزرگ ایران مخصوصا دانش آموزان درس خوان ! رفع شد . حالا اگه وقت کردید به مسائل اقتصادی هم برسید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
8
پاسخ
دم بچه ها گرم
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
12
7
پاسخ
کار اشتباهی بود
قانون را بخاطر یه عده که به هر دلیل کوتاهی کردند در درس خوندن تغییر دادید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
7
0
پاسخ
این تاثیر مثبت واسه پشت کنکوری ها هست یا یازدهمی های کنکور 406
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
12
پاسخ
نفسی راحت کشیدیم دمتون گرم
...
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
4
پاسخ
واقعا براتون متاسفم
امیدوارم دولت هزینه‌ش رو داشته باشه ، چون مطالبه‌ی من یکی که بعد از این برگردوندن هزینه‌ی امتحانات نهایی که خانواده‌هاست .
۲۴ تا امتحان دادم ، دولت به رقم امتحانات امسال باید همه‌ش رو بهم برگردونه .
...
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
2
پاسخ
.
Haniyeh hassanj
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9
5
پاسخ
واقعا متاسفم
این بود عدالتتون پس تکلیف مایی که اینهمه واسه اون امتحانا تلاش کردیم چی میشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
7
9
پاسخ
خدا رو شکر استرس ما وبچه هامون کمتر شد معلوم شد مس:عول دلسوز هم داریم تشکر
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
13
پاسخ
وااااای . خدایا شکرت . دم همه گرم . مرسی از دکتر عظیمی راد
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