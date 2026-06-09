تأثیر معدل پایه یازدهم مثبت شد
موضوع مطالبه داوطلبان کنکوری در جلسه امروز شورای معین بررسی و براین اساس تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ مثبت شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۱۰| |
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موضوع مطالبه داوطلبان کنکوری در جلسه امروز شورای معین بررسی و براین اساس تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ مثبت شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، جلسه شورای معین امروز برگزار شد.این جلسه با بررسی دو موضوع مرتبط با تربیت بدنی و کنکور با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۰
خدا رو شکر . دغدغه ی بزرگ ایران مخصوصا دانش آموزان درس خوان ! رفع شد . حالا اگه وقت کردید به مسائل اقتصادی هم برسید .
کار اشتباهی بود
قانون را بخاطر یه عده که به هر دلیل کوتاهی کردند در درس خوندن تغییر دادید
قانون را بخاطر یه عده که به هر دلیل کوتاهی کردند در درس خوندن تغییر دادید
واقعا براتون متاسفم
امیدوارم دولت هزینهش رو داشته باشه ، چون مطالبهی من یکی که بعد از این برگردوندن هزینهی امتحانات نهایی که خانوادههاست .
۲۴ تا امتحان دادم ، دولت به رقم امتحانات امسال باید همهش رو بهم برگردونه .
امیدوارم دولت هزینهش رو داشته باشه ، چون مطالبهی من یکی که بعد از این برگردوندن هزینهی امتحانات نهایی که خانوادههاست .
۲۴ تا امتحان دادم ، دولت به رقم امتحانات امسال باید همهش رو بهم برگردونه .
واقعا متاسفم
این بود عدالتتون پس تکلیف مایی که اینهمه واسه اون امتحانا تلاش کردیم چی میشه؟
این بود عدالتتون پس تکلیف مایی که اینهمه واسه اون امتحانا تلاش کردیم چی میشه؟
خدا رو شکر استرس ما وبچه هامون کمتر شد معلوم شد مس:عول دلسوز هم داریم تشکر
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