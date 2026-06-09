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پس از دو حمله دشمن در جنگ تحمیلی سوم/ فولاد مبارکه گام محکمی برای بازسازی برداشت

امروز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت از کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی فولاد مبارکه که طی یک کار منسجم، تیمی و شبانه روزی بازسازی شده است، بازدید کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۰۸
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گام محکم بازگشت تولید در فولاد مبارکه با بازسازی کوره شماره ۸ با حضور وزیر صمت/ جهش فناورانه در دل بحران و نوسازی هم‌زمان با بازسازی

جهش فناورانه در دل بحران و نوسازی هم‌زمان با بازسازی

به گزارش تابناک، با حضور سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی این مجتمع صنعتی امروز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه به‌صورت رسمی و پس از طی مراحل بازسازی و نوسازی، مجدداً به مدار تولید بازگشت؛ اقدامی که به‌عنوان نخستین گام عملی در احیای چرخه تولید پس از وقوع دو حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی سوم ارزیابی می‌شود.

بازگشت کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی فولاد مبارکه به تولید، نتیجه اجرای یک برنامه فشرده و یک کار تیمی منسجم برای بازسازی و بهبود فرآیندها انجام شد، این کوره در مدت ۴۵ روز به مدار تولید بازگشت و هم‌زمان مجموعه‌ای از پروژه‌های نوسازی و ارتقای فنی نیز در آن به اجرا درآمد.

در جریان این عملیات، با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و آغاز فوری فرآیند برآورد خسارات و برنامه‌ریزی اجرایی، بازسازی به‌صورت شبانه‌روزی و با مشارکت گسترده نیروهای فنی، مهندسی، پشتیبانی و پیمانکاران داخلی پیش رفت. در مجموع بیش از ۳۹ هزار و ۴۰۰ نفر-ساعت کار تخصصی ثبت شد و ۱۱۴ قلم قطعه کلیدی شامل ۱۰۴ قطعه ساخت داخل و ۱۰ قطعه خارجی تأمین یا بازسازی گردید.

همچنین اجرای اصلاحات مهمی در زیرساخت‌های ناحیه فولادسازی از جمله مسیرهای سیالات، تونل‌های برق و اتوماسیون انجام شده و سیستم‌های غبارگیر، به‌روزرسانی نقشه‌های اجرایی (As-built) در حال انجام است؛ اقداماتی که علاوه بر بازگردانی ظرفیت تولید، زمینه ارتقای بهره‌وری و افزایش تاب‌آوری عملیاتی را نیز فراهم کرد.

یکی از افتخارات به دست آمده در این بازسازی آن است که تمام فرآیند به گرفته بدون حضور کارشناسان خارجی و صرفاً با اتکا به دانش فنی داخلی و توان مهندسی مجموعه انجام شده است. همچنین در این فرآیند، هیچ‌گونه تعدیل نیرو صورت نگرفته و تمامی فعالیت‌ها با حفظ کامل اشتغال و مشارکت نیروی انسانی داخلی پیش رفته است.

بر اساس ارزیابی‌های فنی، بازگشت سریع کوره شماره ۸ نه‌تنها نقش مهمی در احیای ظرفیت تولید ایفا کرده، بلکه در حفظ پایداری عرضه در بازار فولاد و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی نیز اثرگذار بوده است.

در کنار بازسازی، مجموعه‌ای از اقدامات نوسازی و بهبود فرآیند نیز اجرا شده که این پروژه را از یک بازگشت صرف تولیدی به یک پروژه بازسازی همراه با جهش فناورانه تبدیل کرده است؛ رویکردی که با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های گروه فولاد مبارکه و شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال شده است.

در مجموع، راه‌اندازی مجدد کوره شماره ۸ را می‌توان نمادی از مدیریت بحران، تداوم تولید و تقویت توان مهندسی داخلی در یکی از مهم‌ترین زنجیره‌های صنعتی کشور دانست.

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