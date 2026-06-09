رئیس قوهقضاییه حکم قصاص ترامپ و نتانیاهو را صادر کند
«منوچهر متکی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان تهران، با استناد به شهادت امام شهید امت و «قاتل بیش از هزار شهید» بودن «دونالد ترامپ»، پیشنهاد صدور حکم قصاص برای رئیسجمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونسیتی را مطرح کرد و با اشاره به فتوای تاریخی امام خمینی (ره) علیه سلمان رشدی، خواستار معرفی مسلمانان جهان بهعنوان مجریان این حکم توسط قاضی القضات شد.
وی با اشاره به جنایات سران آمریکا و رژیم صهیونیستی، خواستار صدور حکم قصاص برای دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در محاکم داخلی ایران شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عدالتترین شاهد کره زمین، یعنی امام شهید ما، بر جنایت اینها شهادت داد. شهید امام خامنهای بعد از جنگ ۱۲ روزه فرمودند که ترامپ قاتل بیش از هزار نفر از شهدای ایران است. آیا بالاتر از این شهادت میخواهید؟ ایشان شهادت داد که او قاتل بیش از هزار نفر است.
وی در این زمینه افزود: ترامپ خودش اعتراف کرد که حاج قاسم سلیمانی را به شهادت رسانده است؛ بنابراین پرونده کاملاً روشن است. پیشنهاد من این است که قاضیالقضات حکم قصاص در مورد این دو قاتل بالفطره یعنی دونالد تامپ و بنیامین نتانیاهو و این دو جنایتکار کودککش صادر کند.
متکی با طرح این پرسش که چگونه میتوان چنین حکمی را اجرا کرد؟، یادآور شد: برای اجرای این حکم، ضابطین دادگستری ما شاید دستشان نرسد که این حکم را اجرا کنند، اما اینجا ما سنتی داریم از سیره امام استفاده کنیم. حضرت امام (ره)، یک حکم قضایی صادر کردند، یک فتوا در حوزه روابط خارجی برای سلمان رشدی به عنوان نمونهای از هتاکان به ساحت پیامبر اعظم (ص) صادر کردند.
وی ادامه داد: ایشان مواجه شدند که «من فتوا صادر کردم، کی اجرا کند؟» ایشان کل مسلمین را مجری این حکم معرفی کردند و فرمودند بر هر مسلمانی لازم است که اگر بتواند این حکم را اجرا کند. پیشنهاد من این است که قاضیالقضات نیز اجرای حکم قصاص ترامپ و نتانیاهو را در اختیار مسلمانان جهان قرار بدهد.
قاضیالقضات حکم قصاص ترامپ و نتانیاهو را صادر کند/ مسلمانان جهان مجری حکم باشند+ فیلم
سلمان رشدی در ۳۸ سال، یک روز آرامش نداشت
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به پیامدهای فتوا علیه سلمان رشدی تصریح کرد: سلمان رشدی ۳۸ سال (۳۹ سال بعد از حکم) یک روز آرام در زندگیش نداشت. چند سال قبل در یک مناسبتی در نیویورک شرکت کرد، یک مسلمان با غیرت مراکشی با چاقو به جانش افتاد و یک چشمش را کور کرد. الان پنج، شش سال است خبری از او نیست. ببینیم ترامپ و نتانیاهو بعد از صدور این حکم باز هم میتوانند راحت زندگی کنند؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضای سیاسی و اجتماعی فعلی کشور خاطرنشان کرد: هر شب میلیونها نفر از ملت ایران در خیابانها هستند و دو شعار اصلی در این شبها دارند: یکی خونخواهی امام شهیدشان و دیگری بیعت با مقام معظم رهبری.
متکی اضافه کرد: خون خواهی امام شهید را چه کسی باید عملیاتی کند، در سطح ملی، پیشنهادی که من دادم. امام شهید رهبر ملی ما بود، رهبر ایران بود، رهبر دینی ما بود، اما امام شهید یک وجه جهانی هم دارد. ایشان در جایگاه مرجعیت بود، در جایگاه ولایت امر مسلمین بود. آن خونخواهی، خونخواهی جهان اسلامی است.
وی همچنین گفت: به اعتقاد من حوزههای علمیه و مراجع تقلید باید در سطح جهان مطالبهگری کنند تا دژخیمان غربی گمان نکنند دوباره میتوانند یک جنگ صلیبی را علیه رهبران جهان اسلام راه بیندازند. آن وقت ببینید اگر اینها اجرا شود، چه دنیایی از آرامش برای مسلمین و چه پیام آرامشبخشی برای جامعه بشریت خواهیم داد.
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