خلبانان بالگرد آمریکایی توسط شهپاد نجات یافتند
رویترز مدعی شد، یک شناور سطحی بدون سرنشین نیروی دریایی ایالات متحده (USV) که توسط گروه ویژه ۵۹ اداره میشود، پس از سقوط یک بالگرد تهاجمی AH-64 آپاچی ارتش ایالات متحده در تنگه هرمز، به نجات دو خدمه کمک کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۰۲| |
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به گزرش تابناک؛ رویترز مدعی شد، یک شناور سطحی بدون سرنشین نیروی دریایی ایالات متحده (USV) که توسط گروه ویژه ۵۹ اداره میشود، پس از سقوط یک بالگرد تهاجمی AH-64 آپاچی ارتش ایالات متحده در تنگه هرمز، به نجات دو خدمه کمک کرد.
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