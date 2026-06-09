ممنوعیت ورود سران صهیونیست به برخی کشورهای اروپایی
وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد: تحریمهایی علیه افراد مرتبط با خشونت در کرانه باختری با هماهنگی انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ اعمال شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۹۸| |
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خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر خارجه فرانسه گزارش داد که تحریمهایی علیه افراد مرتبط با خشونت در کرانه باختری اعمال شد.
به گزارش تابناک به نقل از دانشجو, وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد: تحریمهایی علیه افراد مرتبط با خشونت در کرانه باختری با هماهنگی انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ اعمال شد.
در این گزارش آمده است که انگلیس بیانیه مشترکی به همراه وزرای خارجه استرالیا، کانادا، فرانسه و نروژ در واکنش به وخامت اوضاع در کرانه باختری صادر کرد.
در این بیانیه مشترک آمده است که شهرکنشینان افراطی، با حمایت حامیان خود، به حمله به فلسطینیها و نقض حقوق انسانی آنها ادامه میدهند.
لازم به ذکر است که فرانسه ورود بتسلائیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی ،چهار نفر از سران صهیونیست و ۲۱ شهرکنشین دیگر را به خاک خود ممنوع کرده است.
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