نجات یک خانواده با حضور به موقع پلیس

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ سید بهمن سلیمانی پیانی فرمانده انتظامی شهرستان اندیکا در خوزستان گفت: پس از دریافت گزارش آتش سوزی منزل در منطقه روستایی، بلافاصله عوامل پاسگاه انتظامی پا آبشلال به محل حادثه اعزام شدند، که پس از حضور در محل با یک زن میانسال و دو دختر مواجه شدند که به‌دلیل شدت آتش و دود، در واحد مسکونی خود محبوس شده بودند.

سرهنگ سلیمانی در ادامه گفت: باحضور به موقع پلیس در صحنه، درایت و هوشیاری ماموران، اوضاع کنترل و پس از همکاری دستگاه‌های امدادی و خدماتی (اورژانس و آتش نشانی) عوامل انتظامی موفق شدند با شکستن قفل درب خانه این خانواده را به‌سرعت از محل حادثه خارج کنند.

مأموران در تحقیقات پلیسی متوجه شدند که پسر جوان این خانواده، به دلیل اعتیاد به مواد مخدر دست به این کا زده است که پس از هماهنگی با مقام قضایی دستگیر به یگان انتظامی دلالت داده شد و مصدومین نیز جهت مداوا به بیمارستان اعزام شدند که حال آنان مساعد و رضایت بخش اعلام شده است.

سرهنگ سلیمانی پیانی در پایان افزود: شماره تلفن ۱۱۰ به صورت شبانه روز آماده خدمات دهی به شهروندان، شماره تلفن ۱۹۷ آماده دریافت هرگونه نظرات، انتقادت، پیشنهادات و تقدیر از عملکرد پلیس می‌باشد.