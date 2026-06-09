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واکنش تند ایران به اتهام‌زنی نخست‌وزیر آلبانی علیه تهران

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز (سه‌شنبه) در واکنش به اتهام‌زنی تکراری نخست‌وزیر آلبانی، خطاب به وی گفت: آرام باشید. اگر می‌خواهید حاکمیت ملی خود را بفروشید، به خودتان مربوط است، نیازی نیست به ما توضیح بدهید.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۷۷
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واکنش تند ایران به اتهام‌زنی نخست‌وزیر آلبانی علیه تهران

 

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهام‌زنی تکراری نخست‌وزیر آلبانی علیه ایران در فضای مجازی، در شبکه ایکس نوشت:

آرام باشید، آقای نخست‌وزیر!

این شما بودید که شروع کردید؛ پس پیامدهایش را هم پذیرا باشید.

وی در ادامه آورده است: بهتر است برای درک و شعور مردم خود، به‌عنوان یک ملت بافرهنگ و دارای تاریخ غنی، احترام قائل باشید. آنها آنقدر زیرک و فهیم هستند که راست را از ناراست تشخیص دهند. اگر می‌خواهید حاکمیت ملی خود را بفروشید، به خودتان مربوط است. نیازی نیست به ما توضیح بدهید. اما وقتی با اعتراض و خشم افکار عمومی خودتان مواجه می‌شوید، از دیگران برای فرار از پاسخگویی خرج نکنید. به جای نوشتن یک جزوه طولانی مملو از اتهام‌های تکراری و بی‌اساس علیه ایران، لحظه‌ای درنگ کنید و به شعار‌هایی که مردم خودتان در خیابان می‌دهند، توجه کنید:

«با فساد مخالفیم»

«خواستار عدالتیم»

«راما برو»

نخست‌وزیر آلبانی ایران را به نقش داشتن در اعتراضات مردمی اخیر در کشورش متهم کرده بود. بقائی پیش از این نیز گفته است که این ادعا‌ها علیه ایران یک الگوی کلیشه‌ای است که هر هیات حاکمه‌ای که به نوعی می‌خواهد خود را به رژیم صهیونیستی نزدیک کند، برای خوشایند آنها اتهامی را علیه ایران مطرح می‌کند.

وی تأکید کرد: ما پیش از این نیز شاهد چنین مواردی بوده‌ایم. در دو دهه اخیر، اینکه اجازه دادند یک گروه تروریستی در آنجا اسکان پیدا کند و ما اطلاع داریم که مردم آلبانی از ابتدا با این وضعیت به شدت مخالف بوده‌اند، نشان می‌دهد که مقامات آلبانی به جای پاسخگویی به مطالبات مشروع و منطقی مردم این کشور، ترجیح داده‌اند با یک اتهام بسیار خنده‌دار علیه ایران، سعی کنند موضوع را به نوعی مختومه کنند.

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اسماعیل بقایی نخست وزیر آلبانی حاکمیت ملی اعتراضات مردمی گروه تروریستی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
8
25
پاسخ
آلبانی هم دم در آورده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
6
22
پاسخ
دمت گرم خوبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9
27
پاسخ
خسته نباشید اقای بقایی کارتون درسته ما از شما حمایت میکنیم
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