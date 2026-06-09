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اختصاصی تابناک/ برنامه فیفا برای حضور تیم ملی در آمریکا؛ منتفی شدن ویزای ساعتی و نگرانی از کارشکنی میزبان!

تیم ملی فوتبال ایران در کمپ «نووفوت تی‌خوآنا» در ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک آماده حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ می‌شود، اما هنوز نگرانی‌هایی درباره ورود به آمریکا وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۷۶
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۲۴

اختصاصی تابناک/ برنامه فیفا برای حضور تیم ملی در آمریکا؛ منتفی شدن ویزای ساعتی و نگرانی از کارشکنی میزبان!

باتوجه به اینکه فیفا تلاش دارد جام جهانی را بدون چالش برگزار کند و به پایان برساند، موضوع حضور تیم ملی ایران در آمریکا در صبح روز مسابقه منتفی به نظر می‌رسد، مگر اینکه یکی از میزبان‌های جام جهانی ۲۰۲۶ بازهم به دنبال کارشکنی باشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بی شک یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های فیفا در خصوص برگزاری اولین جام جهانی ۴۸ تیمی که با میزبانی مشترک سه کشور انجام می‌شود، برگزاری بی چون و چرای آن است. جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا تاکنون تحت تأثیر برخی قوانین سختگیرانه یکی از میزبان‌ها بوده و ایالات متحده آمریکا شرایطی را ایجاد کرده که این روزها بیشتر مسئله ورود برخی تیم‌ها و عوامل برگزاری مسابقات، در رسانه‌ها مطرح می‌شود.

فارغ از شرایط تیم ملی ایران که صدور ویزای آمریکا برای بازیکنان، کادرفنی و همچنین برخی عوامل پشتیبانی تیم با چالش همراه بوده، بحران‌های دیگری هم وجود داشته است. از جمله بازداشت و بازجویی ۷ ساعته ایمن حسین، بازیکن تیم ملی عراق، دیپورت شدن عکاس تیم ملی این کشور و همچنین دیپورت شدن عمر عبدالقادر آرتان، داور بین‌المللی اهل سومالی که فیفا مجبور شد او را از لیست داوران جام جهانی کنار بگذارد.

این نگرانی وجود دارد که شرایط برای تیم ملی ایران هم در آستانه نخستین بازی سخت شود؛ به خصوص پس از اینکه مشخص شد تغییر کمپ تیم ملی ایران از کمپ «کینو» در شهر توسان در ایالت آریزونای آمریکا به کمپ «نووفوت تی‌خوآنا» در ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک، به دلیل مخالف دولت آمریکا با اقامت تیم ایران در خاک این کشور بوده و فیفا نیز میزبان جام جهانی را در این تصمیم پشتیبانی کرد تا شاگردان قلعه‌نویی مجبور شوند در مکزیک مستقر شوند.

حضور تیم ملی ایران در شهر تی‌خوآنا که هم مرز با ایالات متحده آمریکاست، با داستان‌های عجیبی همراه بوده؛ گفته می‌شود به دلیل قاچاق مواد مخدر از این شهر به آمریکا حساسیت‌های امنیتی بابت ورود از تی‌خوآنا به خاک ایالات متحده، همیشه بالاست.

حضور تیم ملی ایران در شهر تی‌خوآنا که هم مرز با ایالات متحده آمریکاست، با داستان‌های عجیبی همراه بوده؛ گفته می‌شود به دلیل قاچاق مواد مخدر از این شهر به آمریکا حساسیت‌های امنیتی بابت ورود از تی‌خوآنا به خاک ایالات متحده، همیشه بالاست. از طرفی این روایت صورت گرفته که تیم ملی برای انجام مسابقاتش در جام جهانی باید از مرز زمینی وارد آمریکا شود و آنطور که ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک به گاردین اعلام کرده بود، بازیکنان تیم ملی صبح روز بازی خود به آمریکا می‌روند و به دلیل صدور ویزای ساعتی پس از پایان بازی هم مجبور هستند به صورت زمینی به مکزیک بازگردند.

طبق قوانین فیفا هر تیمی برای انجام مسابقاتش در جام جهانی، باید ۷۲ ساعت پیش از شروع مسابقه در خاک کشور میزبان مستقر شود. به نوعی انتخاب کمپ تیم ملی در آمریکا طبق قوانین فیفا بود که حالا با تغییر آن و استقرار ایران در مکزیک، در حالی که قرار نیست تیم ملی در خاک این کشور مسابقه‌ای داشته باشد، اقدامی خارج از پروتکل‌های مرسوم فیفاست. حالا هم تیم ایران برای هر بار ورود به آمریکا با چالش‌هایی مواجه خواهد بود که این موضوع برای فیفا نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. از جمله اینکه شاید به دلیل سختگیری آمریکایی‌ها و احتمال راه ندادن حتی یکی از بازیکنان ایران با وجود صدور ویزا (همانند داور سومالیایی) تیم ملی ایران از حضور در جام جهانی انصراف دهد که می‌تواند برنامه‌ریزی فیفا را به هم بریزد.

اختصاصی تابناک/ برنامه فیفا برای حضور تیم ملی در آمریکا؛ منتفی شدن ویزای ساعتی و نگرانی از کارشکنی میزبان!

در این خصوص البته خبرنگار تابناک پیگیری‌هایی صورت داده تا از چند و چون کار بیشتر با خبر شود؛ یکی از عوامل فیفا مرتبط با برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا در خصوص نحوه ورود و خروج تیم ایران اطلاعاتی را در اختیار خبرنگار تابناک قرار داده که با گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای تفاوت‌هایی دارد. بر این اساس قرار است که تیم ملی ایران برای نخستین بازی خود مقابل نیوزلند یک روز پیش از مسابقه و به صورت هوایی از تی‌خوآنا به لس‌آنجلس برود و سفر زمینی منتفی به نظر می‌رسد که یعنی تیم ملی ۴۸ ساعت در آمریکا مستقر خواهد بود.

براساس خبر اختصاصی تابناک، برای بازی دوم ایران مقابل بلژیک که بازهم در لس‌آنجلس برگزار می‌شود و بازی سوم مقابل مصر که سیاتل میزبان آن است، سفر تیم ملی به آمریکا به صورت هوایی و دو روز پیش از مسابقه برنامه‌ریزی شده که یعنی بازیکنان و کادرفنی تیم ملی، برای هر مسابقه ۷۲ ساعت در آمریکا استقرار خواهند داشت.

به این ترتیب موضوع ویزای ساعتی که در بهترین حالت آن ورود و خروج ۴۸ ساعته بود، منتفی است و فیفا در تلاش بوده تا حداقل پروتکل‌های خودش را در خصوص برگزاری بازی‌های ایران زیر پا نگذارد. البته همه این موارد در شرایطی است که آمریکا به عنوان یکی از میزبان‌های جام جهانی بازهم در این زمینه کارشکنی نکند و در لحظات آخر شرایط را تغییر ندهد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
15
99
پاسخ
یعنی بازی کردن در جام جهانی آنقدر مهم است که باید هر گونه تحقیر و توهین را بپذیریم که این جام بازی کنیم. گور پدر جام جهانی و گور پدر آمریکا و بدلیل این نوع رفتار زشت آنها بازی ها را تحریم و با افتخار به کشور نازنین خودمون برگردید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
نه نمیشه تاج باید حتما بره امریکا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تاج زیاد میره امریکا منتظر نبود با تیم بره
بابا تیم و برگردون ایران/ عزت ایرانی داره خدشه دار میشه با این همه توهین و خفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
بازی در جام جهانی مهم‌نیست . لس آنجلس گردی مهمه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
اگه ایران بگه شرکت نمیکنه، فیفا کلی جریمش میکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
فکر کردید چرا بین ۴۸تیم فقط چرا به تیم ایران گیر دادند خوب فکر کنید جای تامل داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
به جرأت می توانم بگویم
بازی های ایران
بیشترین ببیننده در جهان و آمریکا را خواهد داشت
بنابراین بازی کنان مسؤولیت بسیار سنگینی را دارند
باید تا سر حد مرگ از خود مایه بگذارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
53
پاسخ
دیگه آخرین چیزیه که بهش فکر میکنم.......!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
8
56
پاسخ
دارن ویزا گدایی میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9
32
پاسخ
باید تیم های اسیایی امسال کامل میکشیدند کنار. چه جامی. از بدو تولد جام جهانی اینقد به تیم ها توهین نشده.
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
7
37
پاسخ
نهایت موفقیت تیم ملی میتونه صعود به مرحله بعد در جام جهانی 48 تیمه هست که افتخار خاصی هم نداره تازه اگه بتونیم، پس بهترین تصمیم اینه که نیم ساعت قبل بازی از جام جهانی انصراف بدیم تا جایگزین هم نتونن بزارن با این کار ضربه ای هم به فیفا و اینفانتینو که همدست ترامپ ملعونه میزنیم؛ تنها راهی که داریم اینه بغیر این هرکاری بکنیم ذلت و سرافکندگی برا کشورمونه
پاسخ ها
یک ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
دقیقا بهترین کار همین است
با کوچکترین توهین بهتر است تمام بازیکنان به ایران .
برگشته تا بازی کنسل شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
18
پاسخ
کاش اینجوری بود کلا نرفتیم اونجا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
4
پاسخ
فیفا قبلش هم سازمان کثیف و فاسدی بود ولی این مرتیکه کچل دیگه کلا نابودش کرده. باید یه تلاشی بکنن منحل بشه یه جایگزین بهتر ایجاد بشه.
این لجن تمامی ندارد فقط ترامپ جوری همش زد که بوی گندش بلند شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
4
پاسخ
نریم سنگین تره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
4
پاسخ
بهترین گزینه انصراف در آخرین لحظه است تا حداقل به فیفا هم خسارت وارد شود هرچند به احتمال زیاد در نهایت با جریمه و محرومیت مواجه خواهیم شد.شه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
4
پاسخ
تحقیر شدیم
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