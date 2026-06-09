هشدار چین به جداییطلبان تایوان
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ جانگ شیائوگانگ در نشست خبری امروز(سهشنبه) به اظهارات مقامهای دفاعی تایوان درباره ادامه همکاریهای نظامی با آمریکا واکنش نشان داد و گفت: هرگونه تلاش برای «استقلال تایوان با اتکا به نیروهای خارجی» یا «استقلال از طریق ابزارهای نظامی» محکوم به شکست است.
وی افزود: استقلال تایوان و صلح در دو سوی تنگه تایوان اساساً با یکدیگر ناسازگار هستند و حفظ صلح و ثبات در این آبراه مهم، بزرگترین نقطه اشتراک میان چین و آمریکا به شمار میرود.
سخنگوی وزارت دفاع چین اظهار داشت که اظهارات اخیر مقامهای آمریکایی درباره تایوان نشان میدهد واشنگتن درک بیشتری از مواضع و نگرانیهای پکن در این زمینه پیدا کرده است. وی تاکید کرد: واقعیتهای روزافزون نشان میدهد روند تاریخی اتحاد مجدد چین متوقفشدنی نیست و این کشور سرانجام دوباره یکپارچه خواهد شد.
جانگ در بخش دیگری از سخنان خود به رزمایش ناوگروه هواپیمابر «لیائونینگ» در آبهای غرب اقیانوس آرام اشاره کرد و گفت این تمرینها مطابق برنامه و با هدف ارتقای توان رزمی در آبهای دوردست انجام میشود و هیچ کشور یا طرف خاصی را هدف قرار نداده است.
وی با انتقاد از اقدامات نظارتی و رسانهای ژاپن درباره این رزمایش افزود: توکیو با بزرگنمایی فعالیتهای مشروع نظامی چین در تلاش است تنش ایجاد کرده و افکار عمومی را گمراه کند، اما این کارزار تبلیغاتی موفق نخواهد شد.
سخنگوی وزارت دفاع چین همچنین در واکنش به آغاز گفتوگوهای مرزبندی دریایی میان ژاپن و فیلیپین در آبهای شرق تایوان، از این دو کشور خواست فوراً به آنچه «اقدامات غیرقانونی و تحریکآمیز» خواند پایان دهند.
وی هشدار داد: اگر توکیو و مانیل بر مسیر اشتباه خود اصرار کنند، پیامدهای آن متوجه خودشان خواهد بود. چین برای دفاع از حاکمیت سرزمینی و حقوق و منافع دریایی خود اقدامات قاطع و مؤثری اتخاذ خواهد کرد.
سرهنگ جانگ در ادامه از برگزاری سیزدهمین گفتوگوی راهبردی دفاعی چین و نیوزیلند خبر داد و گفت: دو طرف درباره مسائل بینالمللی و منطقهای مورد علاقه مشترک گفتوگوهای عمیق و صریحی انجام داده و بر تقویت همکاریهای عملی توافق کردند.
وی همچنین به سفر دونگ جون وزیر دفاع چین به آفریقای جنوبی اشاره کرد و اظهار داشت که این نخستین سفر یک وزیر دفاع چین به این کشور در ۱۲ سال گذشته است.
به گفته وی، مقامهای دفاعی دو کشور توافق کردهاند همکاریهای همهجانبه نظامی را در زمینههایی همچون ارتباطات راهبردی، آموزش، تبادل تخصصی و همکاریهای آموزشی گسترش دهند.
سخنگوی وزارت دفاع چین روابط پکن و پرتوریا را «رابطهای مبتنی بر رفاقت و برادری» توصیف کرد و افزود: دو کشور در تلاش هستند الگویی برای همکاریهای نظامی میان کشورهای جنوب جهانی ارائه کنند.
مثل این میمونه که قشم یک کشور جدا بشه