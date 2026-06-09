عصر جدید روابط چین و کره شمالی!
شی جینپینگ در یادداشتی که در نشریه «رودونگ سینمون» حزب کارگران کرهشمالی منتشر شد، بر ضرورت مقابله با «هژمونیطلبی و سیاست قدرت» تاکید کرد و خواستار رد هرگونه اقدام برای احیای نظامیگری و تضعیف امنیت و ثبات منطقه شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ پس از انتشار یادداشت شی از سوی این رسانه کرهشمالی، تحلیلگران این اظهارات را متوجه آمریکا و ژاپن ارزیابی کردند.
چین که مهمترین شریک اقتصادی و تاثیرگذارترین متحد خارجی کرهشمالی محسوب میشود، از زمان جنگ کره روابط خود را بر پایه «دوستی خونین» حفظ کردهاند.
همچنین طی دیدار شی با کیم جونگ اون رهبر کرهشمالی، خبرگزاری مرکزی کرهشمالی (KCNA) اعلام کرد که طرفین توافق کردند، روابط سنتی پکن و پیونگیانگ را وارد «عصر جدیدی» کنند و همکاریهای دوجانبه را در حوزههای مختلف توسعه دهند.
بر اساس این گزارش، دو طرف بر تحکیم دوستی سنتی میان دو کشور، تقویت همکاریهای راهبردی و حمایت متقابل از حاکمیت، امنیت و منافع اساسی یکدیگر تاکید کردند.
این نخستین سفر شی به کرهشمالی در هفت سال گذشته صورت گرفته و در شرایطی انجام میشود که دو کشور در تلاش برای احیای روابط سنتی خود هستند؛ روابطی که در سالهای اخیر و همزمان با نزدیکی گسترده پیونگیانگ به روسیه تا حدی سرد ارزیابی میشد.
براساس گزارش این رسانه، رهبر کرهشمالی تقویت روابط با چین را «مهمترین ماموریت راهبردی» کشورش توصیف کرد و گفت: برای پیشبرد این هدف متعهد است.
وی همچنین انتخاب پیونگیانگ به عنوان نخستین مقصد خارجی شی جینپینگ در سال جاری را نشانه اهمیت ویژه روابط دو کشور برای پکن دانست.
شی هم در این دیدار بر حمایت چین از کرهشمالی و حفاظت از منافع و محیط راهبردی این کشور «صرفنظر از تحولات بینالمللی» تاکید کرد.
رئیسجمهوری چین در دیدار با رهبر کرهشمالی همچنین خواستار گسترش همکاریهای عملی میان دو کشور در حوزههای تجارت، کشاورزی، فناوری و بهداشت شد و بر توسعه تبادلات مردمی پس از ازسرگیری خطوط ریلی و هوایی میان دو کشور تأکید کرد.
در مقابل، کیم ضمن توصیف توسعه روابط با چین به عنوان «مهمترین و اولویتدارترین ماموریت راهبردی» پیونگیانگ، حمایت خود را از موضع پکن درباره تایوان اعلام کرد و این جزیره را بخشی جداییناپذیر از خاک چین دانست.
وی همچنین از تلاشهای پکن برای حفاظت از منافع اساسی چین، حمایت کرد.
ناظران بینالمللی همزمان با برگزاری این نشست، توجه ویژهای به احتمال طرح موضوع برنامه هستهای کرهشمالی داشتند اما گزارشهای منتشر شده از سوی رسانههای چین و کرهشمالی هیچ اشارهای به این موضوع نداشت.
این در حالی است که کاخ سفید پس از دیدار ماه گذشته دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا با شی در پکن اعلام کرده بود، دو طرف بر هدف مشترک خلع سلاح هستهای کرهشمالی تاکید کردهاند.
همچنین، وزارت امور خارجه آمریکا پس از دیدار سران چین و کرهشمالی، بار دیگر اعلام کرد که ترامپ و شی در نشست ماه گذشته خود در پکن بر هدف مشترک خلع سلاح هستهای کرهشمالی تاکید کردهاند.
این نهاد آمریکایی افزود: واشنگتن همچنان انتظار دارد، چین در بازگرداندن کرهشمالی به مسیر گفتوگو و تشویق این کشور به حرکت به سوی خلع سلاح هستهای نقشآفرینی کند.
درهمین راستا، لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز گذشته (دوشنبه) در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره موضع پکن نسبت به وضعیت هستهای کرهشمالی، اعلام کرد سیاستهای چین در قبال مساله شبهجزیره کره همچنان از «تداوم و ثبات» برخوردار است.
با این حال، پیونگیانگ بارها هرگونه مذاکره درباره خلع سلاح هستهای را رد کرده است؛ بطوری که کیم یوجونگ خواهر رهبر کرهشمالی نیز اخیرا اعلام کرده بود که جایگاه این کشور به عنوان یک قدرت هستهای «غیرقابل بازگشت» است و از آن به عنوان «خطی بدون راه عقبنشینی» یاد کرد.