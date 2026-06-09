قیمت خودرو امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز 19 خرداد 1405 در حالی اعلام شد که بازار بیش از هر چیز تحت تاثیر فضای احتیاط قرار داشت. پس از تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، بخشی از خریداران ترجیح دادند از بازار فاصله بگیرند و تصمیم خرید را به روزهای آینده موکول کنند. همین موضوع باعث شد معاملات با کندی بیشتری دنبال شود و روند قیمت‌ها در بازار خودرو یکدست نباشد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، با این حال، سمت انتظارات همچنان به نرخ ارز و ادامه تحولات سیاسی وابسته است. اگر سیگنال‌های منفی تداوم پیدا کند و نرخ دلار در سطوح بالاتر تثبیت شود، امکان تقویت انتظارات تورمی و سرایت رشد قیمت به بخش‌های بیشتری از بازار وجود دارد. اما در وضعیت فعلی، افت تقاضا و احتیاط خریداران اجازه نداده بازار وارد یک روند صعودی فراگیر شود.

قیمت خودروهای داخلی

پژو 207 دنده‌ای پانوراما نسبت به روز گذشته 90 میلیون تومان گران شد و روی قله 2 میلیارد و 280 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، ری‌را رشد بهای 50 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و 600 میلیون تومان معامله شود.

اطلس G نسبت به روز گذشته 45 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 530 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، شاهین اتوماتیک پلاس رشد بهای 17 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 660 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

تیگو 8 پرومکس نسبت به روز گذشته 420 میلیون تومان ارزان شد و با برچسب قیمتی هشت میلیارد و 450 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از سوی دیگر، فونیکس FX ریزش بهای 320 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ 6 میلیارد و 130 میلیون تومان به بنگاه‌های معاملاتی رسید.

هایما 7X افزایش بهای 310 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص چهار میلیارد و 500 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، سیتروئن C3-XR نسبت به روز گذشته 210 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 960 میلیون تومان مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد.

فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) نسبت به روز معاملاتی گذشته 200 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 6 میلیارد و 500 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، رسپکت پرایم تیپ 2 افزایش بهای 110 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ چهار میلیارد و 10 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.