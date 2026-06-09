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تاریخ آزمون کاردانی ۱۴۰۵ مشخص شد

سازمان سنجش آموزش کشور تقویم آزمون کاردانی ۱۴۰۵ را اعلام کرد. داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات غیرانتفاعی را دارند، این تاریخ را در تقویم خود علامت بزنند. آزمون جمعه ۲۰ شهریور برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۴۵
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تاریخ آزمون کاردانی ۱۴۰۵ مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ داوطلبانی که منتظر اعلام زمان دقیق آزمون کاردانی سال ۱۴۰۵ بودند، سرانجام تکلیف خود را دانستند. سازمان سنجش آموزش کشور پس از انتشار اطلاعیه و دفترچه راهنمای ثبت‌نام در ۲۰ اردیبهشت ماه، حالا زمان برگزاری آزمون را به طور رسمی مشخص کرده است.

بر اساس جدیدترین اعلام سازمان سنجش، آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی در روز جمعه برگزار خواهد شد و داوطلبان باید خود را برای رقابت در این تاریخ آماده کنند.

سازمان سنجش آموزش کشور در این باره اعلام کرده است:

«پیرو انتشار اطلاعیه و دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته برنامه پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ در روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، به اطلاع متقاضیان می‌رساند، آزمون آن دسته از مجموعه‌های ثبت‌نامی که پذیرش آنها با آزمون است، در روز جمعه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ برگزار خواهد شد.»

جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ تاریخی است که سازمان سنجش برای برگزاری این آزمون تعیین کرده است. گفتنی است که این تاریخ تنها مربوط به مجموعه‌های ثبت‌نامی است که پذیرش آنها با آزمون همراه است و ممکن است برخی رشته‌ها یا دانشگاه‌ها شرایط دیگری برای پذیرش داشته باشند.

داوطلبانی که قبلاً در موعد مقرر (۲۰ اردیبهشت ماه) نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، حالا فرصت کافی برای آماده‌سازی خود تا شهریور ماه دارند. همچنین آن دسته از متقاضیانی که هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند، باید منتظر اطلاعیه‌های بعدی سازمان سنجش درباره امکان ثبت‌نام مجدد یا اصلاحیه‌های احتمالی باشند.

جزئیات بیشتر درباره حوزه‌های برگزاری، نحوه توزیع کارت ورود به جلسه و مواد امتحانی نیز متعاقباً از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد. به داوطلبان توصیه می‌شود برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها، به طور منظم به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند.

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