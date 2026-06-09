توقیف اموال ۱۳ متهم همکاری با معاندین
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب با اشاره به اقدامات مجرمانه و سازمانیافته عوامل حامی معاندین در این کانال، تأکید کرد: انتشار محتواهای مجرمانه و جریحهدارکننده احساسات عمومی که امنیت روانی جامعه و ارزشهای دینی مردم را هدف قرار داده بود، از دید نهادهای امنیتی پنهان نماند و با رصد دقیق و پیگیری دستگاه قضایی و هماهنگی شورای تأمین شهرستان زرین دشت تمامی عوامل این شبکه شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گزارش تابناک به نقل از آنا، وی با هشدار به هنجارشکنان فضای مجازی تصریح کرد: کسانی که با اتکا به هویتهای پنهان یا حمایت جریانهای معاند، بخواهند امنیت ملی و حقوق عمومی را خدشهدار کنند، سخت در اشتباه هستند و بی تردید دست قانون دیر یا زود به تمامی آنان خواهد رسید و دستگاه قضایی بدون هیچگونه اغماضی از تمام ظرفیتهای قانونی از جمله مجازاتهای سنگین پیشبینیشده در قانون استفاده خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین خاطرنشان کرد: امنیت، آرامش و ارزشهای مورد احترام جامعه، خط قرمز ماست و قوه قضاییه با قاطعیت و قدرت تا ریشهکن کردن کامل این فعالیتهای سازمانیافته، مسیر اجرای عدالت را ادامه خواهد داد.