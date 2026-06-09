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دلیل گرانی دارو چیست؟

رئیس سازمان غذا و دارو درباره برخی گلایه‌های مردمی نسبت به قیمت یا کمبود برخی داروها گفت: بخش قابل توجهی از این موارد مربوط به داروهای برند وارداتی است؛ داروهایی که در بسیاری از موارد، نمونه تولید داخل یا مشابه‌های قابل قبول با قیمت مناسب‌تر برای آنها وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۲۹
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دلیل گرانی دارو چیست؟

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: امروز قیمت بسیاری از دارو‌ها در دنیا، ۵ تا ۱۰ برابر قیمت داخلی است که اهمیت حمایت از تولید ملی را دوچندان می‌کند.

به گزارش تابناک؛ ایفدانا نوشت: مهدی پیرصالحی، در برنامه تلویزیونی شبکه سلامت، اظهار داشت: سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفت تا ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی کشور برای شرایط اضطراری تقویت شود.

وی افزود: از میان حدود سه هزار قلم داروی موجود در کشور، ۸۰۰ قلم داروی حیاتی و ضروری مورد نیاز در شرایط جنگی و بحران شناسایی و تأمین شد. همچنین حدود ۳۵۰ قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز برای شرایط اضطراری نیز در فهرست ذخایر راهبردی قرار گرفت.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به نتایج این اقدام گفت: به واسطه این ذخایر، در جریان جنگ ۱۲ روزه و سایر بحران‌ها، هیچ کمبود جدی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی رخ نداد و خدمات درمانی کشور بدون اختلال ادامه یافت.

پیرصالحی با بیان اینکه تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز بحران‌ها نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است، افزود: تهیه این اقلام به سادگی امکان‌پذیر نیست و تأمین آنها از بازار‌های خارجی با محدودیت‌ها و هزینه‌های قابل توجهی همراه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت بسیاری از دارو‌هایی که برای جبران کمبود‌ها از خارج کشور استعلام می‌شود، حتی از کشور‌های شرقی و غیرغربی، بین پنج تا ۱۰ برابر قیمت دارو‌های موجود در داخل کشور است؛ موضوعی که بار مالی سنگینی را برای نظام سلامت ایجاد می‌کند.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه ایران همچنان از ارزان‌ترین قیمت‌های دارویی در منطقه و حتی در مقایسه با بسیاری از کشور‌های جهان برخوردار است، گفت: همین تفاوت قیمت، اهمیت اتکا به تولید داخلی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: اولویت سازمان غذا و دارو، دسترسی پایدار مردم به دارو است و در این مسیر، داخلی یا وارداتی بودن دارو در درجه دوم اهمیت قرار دارد. با این حال، هر جا امکان تأمین نیاز کشور از طریق تولید داخل وجود داشته باشد، این مسیر در اولویت قرار می‌گیرد و واردات زمانی انجام می‌شود که کمبود یا اختلال در تأمین وجود داشته باشد.

پیرصالحی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز برای برخی اقلام دارویی از ظرفیت واردات استفاده می‌شود تا کمبود‌های احتمالی جبران شود.

وی درباره برخی گلایه‌های مردمی نسبت به قیمت یا کمبود برخی دارو‌ها گفت: بخش قابل توجهی از این موارد مربوط به دارو‌های برند وارداتی است؛ دارو‌هایی که در بسیاری از موارد، نمونه تولید داخل یا مشابه‌های قابل قبول با قیمت مناسب‌تر برای آنها وجود دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: در برخی موارد نیز به دلیل وجود تولید داخل، مجوز واردات داروی برند صادر نمی‌شود یا ارز ترجیحی داروی وارداتی حذف شده و دارو با نرخ ارز بالاتری تأمین می‌شود که طبیعتاً موجب افزایش قیمت آن خواهد شد.

پیرصالحی با اشاره به محدودیت‌های انتقال ارز و شرایط خاص کشور اظهار کرد: واردات دارو‌های برند اروپایی و آمریکایی با دشواری‌های فراوانی همراه است و در شرایط جنگی و تحریم، نمی‌توان انتظار داشت این دارو‌ها به سهولت در دسترس باشند؛ بنابراین استفاده از دارو‌های تولید داخل و جایگزین‌های معتبر یک ضرورت محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به عملکرد نظام سلامت در ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان بحران‌ها گفت: در جریان جنگ اخیر بیش از ۴۰ هزار مجروح به صورت رایگان در بیمارستان‌های کشور درمان شدند و هزینه دارو و تجهیزات مورد نیاز آنان نیز بدون دریافت وجه تأمین شد.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه از همکاری مؤثر تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین دارو قدردانی کرد و افزود: تجربه جنگ ۱۲ روزه موجب شد آمادگی بیشتری برای مدیریت شرایط بحرانی ایجاد شود و در بحران اخیر، کمترین میزان تعطیلی داروخانه‌ها را شاهد بودیم.

وی گفت: به جز تهران که بخشی از داروخانه‌ها با هماهنگی معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و به دلیل کاهش جمعیت حاضر در شهر به طور موقت تعطیل شدند، در سایر نقاط کشور داروخانه‌ها به صورت کامل فعال بودند و خدمات دارویی بدون وقفه ارائه شد.

پیرصالحی تأکید کرد: همکاری مستمر داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش، تأمین‌کنندگان و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی موجب شد زنجیره تأمین و توزیع دارو در کشور پایدار بماند و مردم کمترین آسیب را از شرایط بحرانی متحمل شوند.

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برچسب ها
دارو گرانی اقلام دارویی واردات سازمان غذا و دارو نظام سلامت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
2
پاسخ
چرا نظارت ها بر بازار اینقدر کم شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
5
پاسخ
ما که خیلی چیزها رو از سفرمون حذف کردیم
اینم روش
دیگه نه گوشت ، آجیل ،میوه ،لباس ، مسافرت ، ماشین ، خونه
با کالابرگ 1 میلیونی داریدسر مردم شیره میمالید
سری به بیمارستانها زدید
کسایی که نمیدونن درگیر بیماری باشند یا هزینه دارو یا اصلا نتونن پیدا کنند
واقعا خجالت نمیکشید
ذره ای تو وجودتون وجدان هست ؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
بازهم میگن اسراف نکنید!
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
3
پاسخ
انسولین ایرانی یکی از دوستان زد رفت اورژانس
علت گرانی هم کسری بودجه دولت است و البته اسراف!!!!!!!! مردم
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
3
پاسخ
سلام. یک ورق آزیترومایسین که روی جعبه آن 61000 تومان قیمت درج شده در داروخانه ها 126000 تومان فروخته می شود وای به حال دیگر داروها.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
4
پاسخ
کیفیت داروهای داخلی به میزان خارجی نیست
اینو نه مردم بلکه پزشکان هم به آن ادعان دارند
ژورنالیست
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
3
پاسخ
از نظر مسئولین همه چی مرتب و میزان است،.
ولی خیلی از داروها نایاب شده . آلونتا آسنترا پلاویکس استامینوفن کدئین دنپیزیل ......
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