شبکه CNN در خبری اعلام کرد: ترامپ ۳۷ بار توافق با ایران را «قریب‌الوقوع» اعلام کرده، اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده.

به گزارش تابناک؛ سی ان ان در گزارشی نوشت: بیش از دو ماه از زمانی می‌گذرد که رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ از برقراری آتش‌بس با ایران خبر داد و در آن زمان مدعی شد که دو طرف به دستیابی به یک توافق نزدیک شده‌اند.

ترامپ در تاریخ ۷ آوریل در شبکه‌های اجتماعی نوشت که طرفین «بسیار پیشرفت کرده‌اند»، اما برای «نهایی‌شدن و به سرانجام‌رسیدن توافق» به دو هفته زمان نیاز دارند. او در پایان افزود که «مایه افتخار است که این مشکل بلندمدت به حل‌وفصل نزدیک گشته است».

البته هیچ حل‌وفصلی حاصل نشد. با این حال، ترامپ در دو ماهی که از آن زمان گذشته، همچنان به‌طور مداوم این تصور را القا کرده است که توافقی در آستانه دستیابی قرار دارد؛ و آن هم بارها و بارها.

اگر دوره پیش از اعلام آتش‌بس را نیز در نظر بگیریم، او دست‌کم ۳۷ بار چنین ادعایی را مطرح کرده است. این تعداد دفعاتی است که او به‌طور مستقیم — در پست‌های شبکه‌های اجتماعی، سخنرانی‌ها و حضور در ملاءعام، و همچنین تماس‌های تلفنی با رسانه‌ها — اعلام کرده که توافقی قریب‌الوقوع است یا ادعا کرده که ایران به‌شدت مشتاق دستیابی به توافق است.

هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این ادعا امروز بیش از ۷ آوریل صحت داشته باشد. اما ترامپ همچنان آن را تکرار می‌کند؛ یا به این دلیل که دچار توهم شده، یا می‌کوشد بازارهای مالی را آرام نگه دارد، یا تصور می‌کند که با تکرار این ادعا می‌تواند آن را به واقعیت تبدیل کند.

اما روشن است که دیگر نباید این ادعا را جدی گرفت.

این روند از ۲۳ مارس آغاز شد؛ کمتر از یک ماه پس از آغاز جنگ. ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در خارج از هواپیمای ریاست‌جمهوری درباره «مذاکرات صلح» سخن به میان آورد و به «نکات اصلی توافق، به نظرم تقریباً همه نکات توافق» اشاره کرد. (در واقع، ایران انجام چنین مذاکراتی را رد کرده بود.)

تا روز بعد، او شروع به تکرار عبارتی کرد که بعدها به یکی از مضامین همیشگی سخنانش تبدیل شد: «ایران به‌شدت خواهان دستیابی به توافق است.»

ترامپ افزود: «فکر می‌کنم ما به این موضوع پایان خواهیم داد. اما نمی‌توانم با قطعیت به شما بگویم.»

در تاریخ ۲۵ مارس، او می‌گفت ایران «به‌شدت می‌خواهد توافقی حاصل شود». در تاریخ ۲۶ مارس نیز در نشست کابینه مدعی شد که ایران «التماس می‌کند که توافقی صورت بگیرد».

(با وجود این همه اشتیاق برای دستیابی به توافق، ایران به‌نوعی توانسته است دو ماه و نیم دیگر نیز در برابر آن مقاومت کند.)

در تاریخ ۲۹ مارس، در گفت‌وگویی غیررسمی با خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری، از ترامپ پرسیده شد که آیا دستیابی به توافق را در هفته آینده محتمل می‌داند یا خیر، و او پاسخ داد: بله! من وقوع یک توافق در مورد ایران را می‌بینم.

از این مقطع به بعد، پیش‌بینی‌های ترامپ لحنی قاطع‌تر به خود گرفت. او در تاریخ ۶ آوریل گفت که پیش از بروز یک مانع، طرفین «بسیار به توافق نزدیک شده بودند».

روز بعد، او آتش‌بس را اعلام کرد؛ آتش‌بسی که قرار بود در ابتدا دو هفته ادامه داشته باشد تا دو طرف در این مدت جزئیات یک توافق را نهایی کنند.

یک هفته بعد، در تاریخ ۱۵ آوریل، او به شبکه فاکس بیزنس گفت: فکر می‌کنم این موضوع به پایان بسیار نزدیک شده است؛ از نظر من، بسیار نزدیک به پایان است.

او افزود: خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. فکر می‌کنم آنها به‌شدت می‌خواهند به یک توافق برسند.

ترامپ در روزهای بعدی عملاً اطمینان می‌داد که ماجرا به پایان رسیده است:

او در تاریخ ۱۶ آوریل به خبرنگاران گفت: همه‌چیز بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد و ما قرار است با ایران به توافق برسیم، و این توافق، توافق خوبی خواهد بود.

در تاریخ ۱۷ آوریل، او در سه حضور رسانه‌ای جداگانه ادعا کرد که ایران «با همه چیز موافقت کرده است»، «فکر می‌کنم ظرف یک یا دو روز آینده به توافق برسیم» و همچنین «فکر نمی‌کنم اختلافات مهم زیادی وجود داشته باشد».

او در تاریخ ۲۰ آوریل نیز در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال پیش‌بینی کرد: «همه‌چیز نسبتاً سریع اتفاق خواهد افتاد!»

با وجود آنکه این پیش‌بینی‌ها محقق نشد، ترامپ در تاریخ ۳۰ آوریل همچنان می‌گفت ایران «به‌شدت مشتاق دستیابی به توافق» است.

او در اول می به خبرنگاران گفت: «وقتی جنگ پایان یابد، که نباید خیلی طول بکشد…»، و بر همین اساس ادعا کرد که این اتفاق به‌زودی رخ خواهد داد.

ترامپ مدتی از بیان پیش‌بینی‌های جدید خودداری کرد، اما سپس در تاریخ ۱۸ می اعلام کرد که به درخواست کشورهای خاورمیانه، حملات نظامی را برای «دو یا سه روز» به تعویق می‌اندازد، زیرا «آن‌ها فکر می‌کنند بسیار به دستیابی به یک توافق نزدیک شده‌اند».

در این مقطع، حتی خود ترامپ نیز به نظر می‌رسید اذعان دارد که چنین پیش‌بینی‌هایی بارها به نتیجه نرسیده‌اند.

ترامپ گفت: دوره‌هایی را پشت سر گذاشته‌ایم که تصور می‌کردیم تقریباً به توافق رسیده‌ایم، اما نتیجه‌ای حاصل نشد.

با این حال بلافاصله افزود: اما این بار کمی متفاوت است.

اما تفاوتی در میان نبود. با این وجود، او همچنان از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کرد.

ترامپ در تاریخ ۱۹ می، در جریان یک مراسم در کنگره، گفت: ما خیلی سریع به آن جنگ پایان خواهیم داد.

تا تاریخ ۲۳ می، او بار دیگر همانند ۱۷ آوریل مجموعه‌ای از اظهارات مشابه را مطرح کرد. او گفت دولت «بسیار بیشتر به توافق نزدیک شده است». او اعلام کرد که این توافق «تا حد زیادی مورد مذاکره قرار گرفته و در حال نهایی شدن است». وی همچنین اظهار داشت که توافق «به‌زودی» اعلام خواهد شد و «جزئیات نهایی» آن در حال بررسی است.

در تاریخ ۲۸ می، ترامپ در مصاحبه‌ای با عروس خود، لارا ترامپ، گفت که طرف‌ها «به یک توافق بسیار خوب نزدیک شده‌اند».

و روز یک‌شنبه نیز اطمینان داد که آن‌ها «به دستیابی به توافق بسیار نزدیک هستند»، اما ایران و اسرائیل با درگیرشدن در یک رویارویی جانبی، این روند را به خطر انداخته‌اند.

او به آکسیوس گفت: ما بسیار به یک توافق نهایی با ایران نزدیک هستیم. این توافق، توافق خوبی خواهد بود. نمی‌خواهم به خاطر آنچه اکنون در حال رخ‌دادن است، این توافق از بین برود.

این دست‌کم سومین باری بود که ترامپ به آکسیوس می‌گفت توافق قریب‌الوقوع است. سپس روز دوشنبه، بار دیگر پیش‌بینی کرد که طی دو هفته آینده «پیروزی کامل» حاصل خواهد شد.

ترامپ گفت: ما اکنون در حال مذاکره هستیم؛ آن‌ها می‌خواهند به یک توافق بسیار خوب دست پیدا کنند.

سپس بار دیگر ادعا کرد: آن‌ها حاضرند همه چیز را به ما بدهند.