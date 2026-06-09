یک زن اینفلوئنسر ۲۷ ساله که به ترویج رژیم «میوه‌خواری افراطی» در شبکه‌های اجتماعی شهرت داشت، در حالی در یک هتل در بالی اندونزی جان باخت که گزارش‌ها از سوءتغذیه شدید و کاهش وزن او به حدود ۲۲ کیلوگرم حکایت دارد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ کارولینا کروژیاک، زن ۲۷ ساله اهل لهستان که در شبکه‌های اجتماعی به دلیل تبلیغ و ترویج رژیم غذایی «میوه‌خواری افراطی» شناخته می‌شد، در یکی از هتل‌های جزیره بالی اندونزی جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، کروژیاک سال‌ها تنها از میوه‌ها، سبزیجات و در برخی موارد مقدار محدودی مغز‌ها تغذیه می‌کرد. او معتقد بود این شیوه غذایی می‌تواند بدن را از سموم پاکسازی کرده و سلامت انسان را بهبود بخشد.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که وی در زمان مرگ با سوءتغذیه شدید دست‌وپنجه نرم می‌کرد و وزن او به حدود ۲۲ کیلوگرم کاهش یافته بود. همچنین گزارش شده است که او از عوارضی نظیر پوکی استخوان و کمبود شدید آلبومین رنج می‌برد.

کارکنان هتل محل اقامت این زن جوان اعلام کرده‌اند که او در روز‌های منتهی به مرگ، برای مدت طولانی در اتاق خود مانده بود و با وجود وخامت وضعیت جسمانی، از دریافت کمک‌های پزشکی خودداری می‌کرد.

پلیس بالی پس از بررسی‌های اولیه اعلام کرد هیچ نشانه‌ای از وقوع جرم یا درگیری در این پرونده مشاهده نشده و مرگ این زن طبیعی، اما ناشی از عوارض سوءتغذیه طولانی‌مدت بوده است.

خانواده و دوستان کروژیاک نیز گفته‌اند او سال‌ها تلاش می‌کرد سبک زندگی مبتنی بر مصرف غذا‌های خام و طبیعی را در فضای مجازی ترویج کند و از مخاطبانش می‌خواست تنها از خوراکی‌های «طبیعی» استفاده کنند.

در همین حال، پزشکان و متخصصان تغذیه بار دیگر نسبت به خطرات رژیم‌های غذایی بسیار محدود هشدار داده‌اند. به گفته آنها، حذف گروه‌های اصلی مواد غذایی می‌تواند به کمبود شدید پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری منجر شود و در بلندمدت سلامت افراد را با خطرات جدی، از جمله افزایش احتمال مرگ، مواجه کند.