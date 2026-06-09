مرگ تلخ اینفلوئنسر ۲۷ ساله پس از سالها گیاهخواری
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ کارولینا کروژیاک، زن ۲۷ ساله اهل لهستان که در شبکههای اجتماعی به دلیل تبلیغ و ترویج رژیم غذایی «میوهخواری افراطی» شناخته میشد، در یکی از هتلهای جزیره بالی اندونزی جان خود را از دست داد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، کروژیاک سالها تنها از میوهها، سبزیجات و در برخی موارد مقدار محدودی مغزها تغذیه میکرد. او معتقد بود این شیوه غذایی میتواند بدن را از سموم پاکسازی کرده و سلامت انسان را بهبود بخشد.
با این حال، بررسیها نشان میدهد که وی در زمان مرگ با سوءتغذیه شدید دستوپنجه نرم میکرد و وزن او به حدود ۲۲ کیلوگرم کاهش یافته بود. همچنین گزارش شده است که او از عوارضی نظیر پوکی استخوان و کمبود شدید آلبومین رنج میبرد.
کارکنان هتل محل اقامت این زن جوان اعلام کردهاند که او در روزهای منتهی به مرگ، برای مدت طولانی در اتاق خود مانده بود و با وجود وخامت وضعیت جسمانی، از دریافت کمکهای پزشکی خودداری میکرد.
پلیس بالی پس از بررسیهای اولیه اعلام کرد هیچ نشانهای از وقوع جرم یا درگیری در این پرونده مشاهده نشده و مرگ این زن طبیعی، اما ناشی از عوارض سوءتغذیه طولانیمدت بوده است.
خانواده و دوستان کروژیاک نیز گفتهاند او سالها تلاش میکرد سبک زندگی مبتنی بر مصرف غذاهای خام و طبیعی را در فضای مجازی ترویج کند و از مخاطبانش میخواست تنها از خوراکیهای «طبیعی» استفاده کنند.
در همین حال، پزشکان و متخصصان تغذیه بار دیگر نسبت به خطرات رژیمهای غذایی بسیار محدود هشدار دادهاند. به گفته آنها، حذف گروههای اصلی مواد غذایی میتواند به کمبود شدید پروتئین، ویتامینها و مواد معدنی ضروری منجر شود و در بلندمدت سلامت افراد را با خطرات جدی، از جمله افزایش احتمال مرگ، مواجه کند.
و گیاه خوارانی که پول گوشت ندارند سالی یکبار گوشت میخورند
ولی اگر گیاهخواری یا حالت پیشرفته ترش وگانیسم به مرگ منتهی میشد که الآن باید خیلیا به خاطر اینکار میمردن
اولین باره همچین چیزی میشنوم