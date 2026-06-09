اصرار نتانیاهو برای تداوم جنگ!

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه تلویزیونی در تداوم لفاظی‌هایش گفت: «جنگ ما با ایران و حزب الله تمام نشده ایران و حزب‌الله از همیشه ضعیف‌تر و ما از همیشه قوی‌تر هستیم. اما مبارزه ما علیه آنها هنوز تمام نشده است. در طول 24 ساعت گذشته، ایران و حزب‌الله سعی کردند معادله جدیدی را به ما تحمیل کنند. ایران پس از پاسخ ما، از حمله به اسرائیل منصرف شد. اگر ایران اشتباه کند و حملات خود را علیه ما از سر بگیرد، ما با قدرت پاسخ خواهیم داد.»