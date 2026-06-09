سوت
اصرار نتانیاهو برای تداوم جنگ!
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه تلویزیونی در تداوم لفاظیهایش گفت: «جنگ ما با ایران و حزب الله تمام نشده ایران و حزبالله از همیشه ضعیفتر و ما از همیشه قویتر هستیم. اما مبارزه ما علیه آنها هنوز تمام نشده است. در طول 24 ساعت گذشته، ایران و حزبالله سعی کردند معادله جدیدی را به ما تحمیل کنند. ایران پس از پاسخ ما، از حمله به اسرائیل منصرف شد. اگر ایران اشتباه کند و حملات خود را علیه ما از سر بگیرد، ما با قدرت پاسخ خواهیم داد.»
گزارش خطا
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مدتی پیش فردی از نتانیاهو پرسیده بود که آیا شما از مرگ نمیترسید
منظورش کشتار مردم بیگناه فلسطین و لبنان بود
نتانیاهوی دیوانه گفته بود من برای مرگ هم برنامه دارم
گویا فکر میکند عمر جاودان دارد اگر چنین بود که اصلا نباید پیر میشد
واقعا که دیوانه شده
منظورش کشتار مردم بیگناه فلسطین و لبنان بود
نتانیاهوی دیوانه گفته بود من برای مرگ هم برنامه دارم
گویا فکر میکند عمر جاودان دارد اگر چنین بود که اصلا نباید پیر میشد
واقعا که دیوانه شده
اسرائیل برای کل دنیا برنامه کشتار عمومی داره
اروپائی ها باید بدانند که تمام جنگنده ها و بمب افکن های پیشرفته ساخت اروپا
البته با آخرین تکنولوژی های جنگی حتی یک ساعت نمیتوانند در برابرجنگنده F22 آمریکا
مقاومت کنند و هیچ حرفی برای گفتن ندارند و البته جنگندههای F35 خریداری شده اروپا از آمریکا در زمان مقابله با اسرائیل با فشار یک دکمه از سوی شرکت سازنده این جنگنده ها
در فرودگاه خاموش خواهند شد پس اروپائی ها کم کم باید بدانند که آمریکا و اسرائیل
دوستان ناباب هستند برای همه کشورها
اروپائی ها باید بدانند که تمام جنگنده ها و بمب افکن های پیشرفته ساخت اروپا
البته با آخرین تکنولوژی های جنگی حتی یک ساعت نمیتوانند در برابرجنگنده F22 آمریکا
مقاومت کنند و هیچ حرفی برای گفتن ندارند و البته جنگندههای F35 خریداری شده اروپا از آمریکا در زمان مقابله با اسرائیل با فشار یک دکمه از سوی شرکت سازنده این جنگنده ها
در فرودگاه خاموش خواهند شد پس اروپائی ها کم کم باید بدانند که آمریکا و اسرائیل
دوستان ناباب هستند برای همه کشورها