صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سهمیه بلیت تیم ملی ایران در جام جهانی لغو شد

در اقدامی غیرمنتظره، سهمیه اختصاص‌یافته به فدراسیون فوتبال ایران سلب شده است و در شرایط فعلی امکان ارائه هیچ بلیتی از سوی فدراسیون به هواداران تیم ملی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۰۸
| |
5019 بازدید
|
۱۴

سهمیه بلیت تیم ملی ایران در جام جهانی لغو شد


به گزارش تابناک؛ طبق مقررات فیفا، ۸ درصد از ظرفیت بلیت‌های هر مسابقه به فدراسیون‌های حاضر اختصاص می‌یابد تا هواداران اقدام به تهیه آن کنند. فدراسیون فوتبال ایران نیز پس از دریافت سهمیه، فرآیند فروش بلیت‌های دیدارهای تیم ملی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر را از طریق سایت رسمی خود آغاز کرد.
در اقدامی غیرمنتظره، سهمیه اختصاص‌یافته به فدراسیون فوتبال ایران سلب شده است و در شرایط فعلی امکان ارائه هیچ بلیتی از سوی فدراسیون به هواداران تیم ملی وجود ندارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بلیت فدراسیون فوتبال سهمیه هواداران تیم ملی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام نرخ‌ جدید بلیت‌ اتوبوس بین‌شهری
اختصاصی تابناک/ ابهامات مهم درباره مجوز حرفه‌ای باشگاه استقلال؛ وقتی اسناد با واقعیت نمی‌خواند + مدارک
فریده شجاعی: ۵۰ سال به‌خاطر غیبت استقلال اذیت شدم
نخستین تمرین تیم ملی در کمپ تمرینی تیخوانا
گفتگوی مجازی تاج و دبیرکل فیفا
استقبال مکزیکی‌ها از تیم ملی با پرچم ایران
عکس: نخستین تمرین تیم ملی ایران در کمپ تیخوانا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
16
پاسخ
توی خانه بشینید مثل بقیه مردم تشویق کنبید ، میخواین برین پشت کره زمینو ندیدین ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
13
8
پاسخ
امریکا جانی هر طوری شدمیخاد جام جهانی به ملت ایران زهر مار کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
41
پاسخ
با پول سفر به آمریکا میشه چند تا مدرسه در مناطق محروم ساخت ، خوشگذرانی چند روزه خوبه یا خدمت مادام العمر برای چندین نسل از بچه ها ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
31
پاسخ
مثل جام جهانی قطر پول مردم را هدر بلیط جام جهانی نکنیم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
17
پاسخ
با وجود این همه تحقیر چرا میخواهید در جام جهانی حضور داشته باشید . شک نکنید و یه گوشه ای حرف بنده رو یادداشت کنید . در طول برگزاری مسابقات جام جهانی برنامه های ویژه و تخریبی زیادی برای تیم ملی ایران تدارک دیدن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
33
پاسخ
چه بهتر . اون 8 درصد مثلا گیر مردم می اومد ؟ نصیب دار و دسته تاج میشد
تدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
3
پاسخ
منتظر بدتر از این ها باید بود...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
3
پاسخ
حالا سهمیه هم داشته باشیم کی پول داره بلیط جام جهانی بخره؟
هوادار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
2
0
پاسخ
برگردید با افتخار وبه سرزمین شیطان نروید تا به ما بی احترامی نکنن،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
4
پاسخ
برای هواداران خودشان بلیط خواهند خرید
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mSK
tabnak.ir/005mSK