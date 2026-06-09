سهمیه بلیت تیم ملی ایران در جام جهانی لغو شد
در اقدامی غیرمنتظره، سهمیه اختصاصیافته به فدراسیون فوتبال ایران سلب شده است و در شرایط فعلی امکان ارائه هیچ بلیتی از سوی فدراسیون به هواداران تیم ملی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۰۸| |
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به گزارش تابناک؛ طبق مقررات فیفا، ۸ درصد از ظرفیت بلیتهای هر مسابقه به فدراسیونهای حاضر اختصاص مییابد تا هواداران اقدام به تهیه آن کنند. فدراسیون فوتبال ایران نیز پس از دریافت سهمیه، فرآیند فروش بلیتهای دیدارهای تیم ملی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر را از طریق سایت رسمی خود آغاز کرد.
در اقدامی غیرمنتظره، سهمیه اختصاصیافته به فدراسیون فوتبال ایران سلب شده است و در شرایط فعلی امکان ارائه هیچ بلیتی از سوی فدراسیون به هواداران تیم ملی وجود ندارد.
گزارش خطا
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توی خانه بشینید مثل بقیه مردم تشویق کنبید ، میخواین برین پشت کره زمینو ندیدین ؟
با پول سفر به آمریکا میشه چند تا مدرسه در مناطق محروم ساخت ، خوشگذرانی چند روزه خوبه یا خدمت مادام العمر برای چندین نسل از بچه ها ؟
با وجود این همه تحقیر چرا میخواهید در جام جهانی حضور داشته باشید . شک نکنید و یه گوشه ای حرف بنده رو یادداشت کنید . در طول برگزاری مسابقات جام جهانی برنامه های ویژه و تخریبی زیادی برای تیم ملی ایران تدارک دیدن .
چه بهتر . اون 8 درصد مثلا گیر مردم می اومد ؟ نصیب دار و دسته تاج میشد
برگردید با افتخار وبه سرزمین شیطان نروید تا به ما بی احترامی نکنن،
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