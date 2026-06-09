سهمیه بلیت تیم ملی ایران در جام جهانی لغو شد

در اقدامی غیرمنتظره، سهمیه اختصاص‌یافته به فدراسیون فوتبال ایران سلب شده است و در شرایط فعلی امکان ارائه هیچ بلیتی از سوی فدراسیون به هواداران تیم ملی وجود ندارد.



به گزارش تابناک؛ طبق مقررات فیفا، ۸ درصد از ظرفیت بلیت‌های هر مسابقه به فدراسیون‌های حاضر اختصاص می‌یابد تا هواداران اقدام به تهیه آن کنند. فدراسیون فوتبال ایران نیز پس از دریافت سهمیه، فرآیند فروش بلیت‌های دیدارهای تیم ملی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر را از طریق سایت رسمی خود آغاز کرد.

در اقدامی غیرمنتظره، سهمیه اختصاص‌یافته به فدراسیون فوتبال ایران سلب شده است و در شرایط فعلی امکان ارائه هیچ بلیتی از سوی فدراسیون به هواداران تیم ملی وجود ندارد.