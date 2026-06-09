خواننده معروف مازندرانی از پای چوبه دار بازگشت

رئیس اداره زندان بابل از توقف اجرای حکم قصاص در زندان این شهر خبر داد و گفت: با پادرمیانی دادستان و مسئولان قضایی و در پی درخواست مهلت از سوی خانواده مقتول، اجرای حکم اعدام این محکوم که از خوانندگان معروف مازندرانی است، متوقف شد تا فرصت بیشتری برای پیگیری روند صلح و سازش و جلب رضایت اولیای دم فراهم شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ صبح امروز پرونده قصاص یک خواننده مازندرانی در حالی به یکی از پرالتهاب‌ترین لحظات خود رسید که وی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داشت، اما با درخواست مهلت از سوی خانواده مقتول، اجرای حکم متوقف و به زمان دیگری موکول شد.

این اتفاق در زندان بابل و با حضور مسئولان قضایی و خانواده‌های طرفین رقم خورد؛ جایی که تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد زمینه صلح و سازش، فرصت تازه‌ای را پیش روی این پرونده قرار داد.رئیس اداره زندان شهرستان بابل در این باره اظهار کرد: با پادرمیانی دادستان و مسئولان قضایی و همچنین درخواست مهلت از سوی خانواده مقتول، علی میرزایی از پای چوبه دار بازگشت و اجرای حکم قصاص فعلاً به تعویق افتاد.

خواننده معروف مازندرانی پای چوبه دار از اعدام رهایی یافت

وی افزود: این مهلت با هدف فراهم شدن فرصت بیشتر برای گفت‌وگو، بررسی راهکارهای صلح و سازش و تصمیم‌گیری نهایی خانواده مقتول اعطا شده است.بر اساس این گزارش، این خواننده پیش‌تر در پرونده‌ای با اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بود و صبح امروز مراحل اجرای حکم وی در حال انجام بود که با درخواست خانواده مقتول و موافقت مقام‌های قضایی، روند اجرای حکم متوقف شد.

این اتفاق بار دیگر اهمیت فرهنگ گذشت، میانجیگری و تلاش برای حل و فصل اختلافات از مسیر صلح و سازش را در پرونده‌های قضایی برجسته کرد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر مورد تأکید دستگاه قضایی نیز قرار داشته است.گفته می‌شود رایزنی‌ها برای جلب رضایت اولیای دم همچنان ادامه دارد و سرنوشت نهایی این پرونده به تصمیم خانواده مقتول و روند مذاکرات پیش‌رو خواهد داشت.