پیام پزشکیان درخصوص حفاظت از محیط زیست
پیام رئیس جمهور درخصوص حفاظت از محیط زیست؛ همه ما مسئولیم
کد خبر: ۱۳۷۷۸۹۰| |
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می دانیم ، امیدواریم همه در مقابل انتقاد کردن از مشکلات و دانستن آن سپس فقط راه کارها را اعلام نمایند و بسویش قدم ها را بشمارند و برنامه اعلام نمایند و حرکت ها را بر شمارند ، مانند اقدامات برای انرژی های پاک ، لایروبی سدها و صنعتی کردن کشاورزی و کشت محصولات و توضیح به کشاورزان و ارائه وام برای کشت مناسب و صنعتی با آبیاری های مناسب فیزیکی ،......
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