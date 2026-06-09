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پیام پزشکیان درخصوص حفاظت از محیط زیست

پیام رئیس جمهور درخصوص حفاظت از محیط زیست؛ همه ما مسئولیم
کد خبر: ۱۳۷۷۸۹۰
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412 بازدید
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پیام پزشکیان درخصوص حفاظت از محیط زیست
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
1
پاسخ
می دانیم ، امیدواریم همه در مقابل انتقاد کردن از مشکلات و دانستن آن سپس فقط راه کارها را اعلام نمایند و بسویش قدم ها را بشمارند و برنامه اعلام نمایند و حرکت ها را بر شمارند ، مانند اقدامات برای انرژی های پاک ، لایروبی سدها و صنعتی کردن کشاورزی و کشت محصولات و توضیح به کشاورزان و ارائه وام برای کشت مناسب و صنعتی با آبیاری های مناسب فیزیکی ،......
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
0
پاسخ
به امید بازگشت دکتر محمود احمدی نژاد
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