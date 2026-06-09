یک آپدیت ۶.۵ گیگابایتی برای تغییر چهره گوشی

شیائومی انتشار نسخه‌ی پایدار HyperOS ۳ را برای شیائومی ۱۳T آغاز کرد؛ آپدیتی که بر پایه‌ی اندروید ۱۶ توسعه یافته و در حال حاضر در اندونزی با فریم‌ور OS۳.۰.۱.۰.WMFIDXM منتشر شده است و انتظار می‌رود طی روز‌های آینده در سایر بازار‌ها در دسترس کاربران قرار بگیرد.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، HyperOS ۳ یکی از بزرگ‌ترین به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری شیائومی محسوب می‌شود و حجم آن برای شیائومی ۱۳T به حدود ۶٫۵ گیگابایت می‌رسد. این نسخه علاوه‌بر وصله‌های امنیتی جدید، مجموعه‌ای از تغییرات ظاهری، بهینه‌سازی‌های سیستمی و قابلیت‌های هوش مصنوعی را به دستگاه اضافه می‌کند.

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های جدید، هایپرآیلند است؛ رابطی مشابه داینامیک آیلند اپل که در بخش بالایی نمایشگر قرار می‌گیرد و امکان مشاهده و مدیریت فعالیت‌های زنده را فراهم می‌کند. این قابلیت از برخی اپلیکیشن‌ها مانند یوتیوب، واتساپ و اسپاتیفای نیز پشتیبانی می‌کند.

شیائومی ویژگی‌هایی مانند صفحه‌ی قفل با والپیپر‌های سینمایی ساخته‌شده با هوش مصنوعی، والپیپر‌های پویا، انیمیشن‌های روان‌تر میان نمایشگر همیشه روشن و صفحه‌ی اصلی، و قابلیت‌های هوش مصنوعی را به این نسخه اضافه کرده است.

در بخش اکوسیستم HyperOS ۳ یکپارچگی بیشتری با محصولات اپل ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند از قابلیت Touch to Share استفاده کنند و حتی برخی اپ‌های گوشی شیائومی را روی آیپد اجرا کنند.

تأخیر طولانی انتشار به‌روزرسانی برای شیائومی ۱۳T به آزمایش هسته‌ی جدید اندروید ۱۶ مربوط بود. نسخه‌ی منتشرشده از کرنل ۶.۱۲.۳۸-android۱۶ استفاده می‌کند؛ موضوعی که ظاهراً باعث شده روند توسعه و آزمایش این به‌روزرسانی بیش از حد طول بکشد.