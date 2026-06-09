پادشاهی که فقط ۱۱ ماه سلطنت کرد

ادوارد هشتم پسر جرج پنجم بود و پس از مرگ پدرش در سال ۱۹۳۶ به سلطنت رسید، اما همان سال برای ازدواج با والیس سیمپسون از تاج و تخت کناره گیری کرد. او یکی از کوتاه‌ترین دوره‌های پادشاهی در تاریخ بریتانیا را داشت.

به گزارش تابناک؛ شاهزاده ولز (که بعد‌ها با عنوان ادوارد هشتم پادشاه بریتانیا شد) پسر جرج پنجم بود و پس از مرگ پدرش در سال ۱۹۳۶ به سلطنت رسید، اما همان سال برای ازدواج با والیس سیمپسون از تاج و تخت کناره گیری کرد. او یکی از کوتاه‌ترین دوره‌های پادشاهی در تاریخ بریتانیا را داشت.

سیمپسون یک زن آمریکایی بود که قبلا یک بار طلاق گرفته بود و در زمان آشنایی با ادوارد، در حال طی کردن روند طلاق دومش بود. همین نکته برای ساختار سلطنت بریتانیا در آن زمان بسیار حساس بود. دولت بریتانیا اجازه نداد ادوارد هشتم دوباره به نقش رسمی سلطنت برگردد، برای همین یک زندگی اشرافی، اما غیرسیاسی داشت.